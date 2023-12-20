Tencere tava 119 TL'ye satılacak! Bu ürünleri kaçıran ah vah eder
BİM'in 15 Aralık 2023 tarihli son ürün kataloğu yayımlandı. BİM'in yeni kataloğunda bu hafta çok sayıda ürün uygun fiyatlarla indirimde. BİM'in 15 Aralık 2023 tarihli ürün kataloğu burada..
BİM'in 15 Aralık 2023 Cuma gününden itibaren satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. BİM'de bu hafta Kumtel dikey ısıtıcı, Fakir Lucky dikey süpürge, çaydanlık, ütü masası ve çift kişilik flanel nevresim takımı gibi ürünler indirimde. BİM aktüel ürünlerinin fiyatı nedir? BİM'in 15 Aralık aktüel ürünler kataloğu şöyle;