Tepebaşı Müftülüğü'nden Safiye Gönül Bayar Huzurevi'ne Anlamlı Ziyaret

Tepebaşı Müftülüğü heyeti, Eskişehir'de Safiye Gönül Bayar Huzurevi'ni ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:50
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 09:50
Müftü Kaya huzurevi sakinleriyle buluştu

Tepebaşı Müftülüğü heyeti, Safiye Gönül Bayar Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Eskişehir Tepebaşı İlçe Müftüsü Fatih Kaya liderliğindeki heyet, ziyaret sırasında yaşlılarla sohbet ederek üç ayların önemi üzerine kısa bir konuşma yaptı.

Program kapsamında Kur’an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi ve huzurevi sakinleriyle birlikte dualar edildi. Etkinlik, müftülük tarafından yapılan ikramların ardından sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

