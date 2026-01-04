Tepebaşı Müftülüğü'nden Safiye Gönül Bayar Huzurevi'ne Anlamlı Ziyaret

Müftü Kaya huzurevi sakinleriyle buluştu

Tepebaşı Müftülüğü heyeti, Safiye Gönül Bayar Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Eskişehir Tepebaşı İlçe Müftüsü Fatih Kaya liderliğindeki heyet, ziyaret sırasında yaşlılarla sohbet ederek üç ayların önemi üzerine kısa bir konuşma yaptı.

Program kapsamında Kur’an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi ve huzurevi sakinleriyle birlikte dualar edildi. Etkinlik, müftülük tarafından yapılan ikramların ardından sona erdi.

