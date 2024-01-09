Tepside Kadayıf tatlısı yapmanın en kolay yolu!

Tepside Kadayıf tatlısı nasıl yapılır?

Tepside kadayıf tatlısı, taze tel kadayıf, eritilmiş tereyağı ve ceviz ile hazırlanan lezzetli bir tatlıdır. Şerbeti için toz şeker, su ve limon suyu kullanılır. Bu tatlıyı yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Tepside Kadayıf tatlısı malzemeler

500 gram taze tel kadayıf

taze tel kadayıf 200 gram eritilmiş tereyağı

eritilmiş tereyağı 1 kase irice çekilmiş ceviz

irice çekilmiş ceviz 3 su bardağı toz şeker

toz şeker 4 su bardağı su

su Yarım limon suyu

Tepside Kadayıf tatlısı yapılışı