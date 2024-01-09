Tepside Kadayıf tatlısı yapmanın en kolay yolu!
Tepside kadayıf tatlısı, taze tel kadayıf, eritilmiş tereyağı, ceviz ve şerbet ile yapılır. Fırında kızartılıp soğuk şerbetle ıslatılır. Şerbetini çektikten sonra dilimlenip servis edilir. Bu tatlıyı yapmak kolay ve lezzetli.
Tepside Kadayıf tatlısı nasıl yapılır?
Tepside kadayıf tatlısı, taze tel kadayıf, eritilmiş tereyağı ve ceviz ile hazırlanan lezzetli bir tatlıdır. Şerbeti için toz şeker, su ve limon suyu kullanılır. Bu tatlıyı yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.
Tepside Kadayıf tatlısı malzemeler
- 500 gram taze tel kadayıf
- 200 gram eritilmiş tereyağı
- 1 kase irice çekilmiş ceviz
- 3 su bardağı toz şeker
- 4 su bardağı su
- Yarım limon suyu
Tepside Kadayıf tatlısı yapılışı
- Öncelikle şerbeti hazırlamak için şeker ve suyu küçük bir tencerede kaynatalım. Kaynadıktan 10 dakika sonra limon suyunu ilave edelim ve 5 dakika daha kaynatıp ocaktan indirelim. Şerbeti soğumaya bırakalım.
- Tel kadayıfları derin bir kaba alalım ve üzerine erimiş tereyağını dökelim. Tereyağının her yerine yayılmasını sağlamak için kadayıfları iyice karıştıralım.
- Kadayıfların yarısını alıp küçük boy fırın kabına (ben küçük yuvarlak borcam kullandım) yayalım ve el ile bastırarak düzleştirelim.
- Üzerine ceviz içini bolca serpelim ve kalan kadayıfları da cevizlerin üzerine koyalım. El ile tekrar bastırarak sıkıştıralım.
- Tatlımızı 180°C fırında 40 dakika kadar kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkardıktan sonra 5 dakika dinlendirelim.
- Dinlenen tatlımızın üzerine soğuk şerbeti gezdirelim. Şerbetin sıcak olmamasına dikkat edelim, yoksa kadayıf hamur olabilir.
- Şerbetini çekmesi için birkaç saat bekletelim.
- Tatlımızı istediğimiz şekilde dilimleyelim. Ben tepsim yuvarlak olduğu için pizza dilimi şeklinde kestim.
- Servis tabağına alıp afiyetle yiyelim.