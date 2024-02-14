Terazi burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Terazi Burcu 19-25 Şubat Haftalık Yorumu

Duygu Demir: Sevgili terazi burçları ve yükselen teraziler, bu hafta sizin için çok önemli. Gökyüzünde kuzey ay düğümü ile kiron arasında bir kavuşum gerçekleşiyor. Bu, kadersel olarak iyileşme ve fırsatlar anlamına geliyor. Bu fırsatlar, ilişkiler, ortaklıklar ve işbirliği alanlarında karşınıza çıkacak. Belki de hiç beklemediğiniz bir anda, hayatınıza yeni biri girebilir. Ya da daha önce sorunlu ya da eksik hissettiğiniz bir ilişkinizde, bazı şeyler düzelebilir, tamamlanabilir. Kısacası, kadersel olarak size iyi gelecek, ilişkisel olarak size güzel gelecek fırsatlar var. Bu fırsatlar, 8 Nisan’daki koç burcundaki tutulmayla da bağlantılı. Bu tutulma, size yeni bir ilişki müjdeliyor. Tabii ki, Merkür retrosu da var. Bu da geçmişten gelen biriyle ya da bir şeyle ilgili bir toparlanma, bir kapanış, bir yeni başlangıç olabileceğini gösteriyor. Bu yüzden, bu hafta fırsatları kaçırmayın, iletişim kurun, tanışın, görüşün, koşullarınızı iyileştirin, ruhunuzu besleyin.

Kova Burcundaki Venüs ve Mars

Bu hafta boyunca, Venüs ve Mars kova burcunda birlikte ilerliyorlar. Bu da size özgürlük, bağımsızlık ve güç veriyor. Yeni girişimler, hayaller, ticari atılımlar, basın, yayın, medya, sosyal medya gibi alanlarda olumlu etkiler alıyorsunuz. Bazılarınız için hukuk, akademi, yurt dışı, yabancılar, seyahatler gibi konular da gündemde olabilir. Venüs ve Mars kova burcunda, aşk hayatınızda da olumlu gelişmeler getiriyor. Yeteneklerinizi sergileyebilir, iyi hissedebilir, hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Kendinizi özgür, flörtöz, açık, cesur hissedebilirsiniz. Hem cinsellik hem de görüşmeler açısından keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Belki de teknoloji aracılığıyla, telefondan, whatsapptan, sosyal medyadan flörtleşmeli, konuşmalı, eğlenceli bir haliniz olabilir. Bu da size iyileşme ve güzellik getirebilir.

Balık Burcundaki Güneş ve Merkür

Pazartesi günü Güneş, cuma günü Merkür balık burcuna geçiyor. Bu da çalışma ortamınız, düzeniniz, günlük hayat koşullarınızla ilgili daha fazla odaklanmanız gerektiğini gösteriyor. Cumartesi günü öğlen saat 15:30’daki başak burcundaki dolunay da bu konuları gündeminize getiriyor. Çalışma hayatınızda, sağlığınızda, günlük rutininizde bazı şeyleri gözden geçirmeniz, çeki düzen vermeniz, detaylara dikkat etmeniz gerekebilir. Ders, çalışma, günlük hayat temalarıyla ilgili olarak bu enerjiyi değerlendirebilirsiniz.