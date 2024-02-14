Bist 100
9.072,08 0%
DOLAR
30,76 0,17%
EURO
33,04 0,37%
ALTIN
1.970,55 0,16%

Terazi burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Bu hafta terazi burçları için kadersel ve ilişkisel fırsatlar var. Kova burcundaki Venüs ve Mars, özgürlük, güç ve aşk getiriyor. Balık burcundaki Güneş ve Merkür, çalışma ve sağlık konularına odaklanmayı gerektiriyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 17:43
Terazi burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Terazi Burcu 19-25 Şubat Haftalık Yorumu

Duygu Demir: Sevgili terazi burçları ve yükselen teraziler, bu hafta sizin için çok önemli. Gökyüzünde kuzey ay düğümü ile kiron arasında bir kavuşum gerçekleşiyor. Bu, kadersel olarak iyileşme ve fırsatlar anlamına geliyor. Bu fırsatlar, ilişkiler, ortaklıklar ve işbirliği alanlarında karşınıza çıkacak. Belki de hiç beklemediğiniz bir anda, hayatınıza yeni biri girebilir. Ya da daha önce sorunlu ya da eksik hissettiğiniz bir ilişkinizde, bazı şeyler düzelebilir, tamamlanabilir. Kısacası, kadersel olarak size iyi gelecek, ilişkisel olarak size güzel gelecek fırsatlar var. Bu fırsatlar, 8 Nisan’daki koç burcundaki tutulmayla da bağlantılı. Bu tutulma, size yeni bir ilişki müjdeliyor. Tabii ki, Merkür retrosu da var. Bu da geçmişten gelen biriyle ya da bir şeyle ilgili bir toparlanma, bir kapanış, bir yeni başlangıç olabileceğini gösteriyor. Bu yüzden, bu hafta fırsatları kaçırmayın, iletişim kurun, tanışın, görüşün, koşullarınızı iyileştirin, ruhunuzu besleyin.

Kova Burcundaki Venüs ve Mars

Bu hafta boyunca, Venüs ve Mars kova burcunda birlikte ilerliyorlar. Bu da size özgürlük, bağımsızlık ve güç veriyor. Yeni girişimler, hayaller, ticari atılımlar, basın, yayın, medya, sosyal medya gibi alanlarda olumlu etkiler alıyorsunuz. Bazılarınız için hukuk, akademi, yurt dışı, yabancılar, seyahatler gibi konular da gündemde olabilir. Venüs ve Mars kova burcunda, aşk hayatınızda da olumlu gelişmeler getiriyor. Yeteneklerinizi sergileyebilir, iyi hissedebilir, hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Kendinizi özgür, flörtöz, açık, cesur hissedebilirsiniz. Hem cinsellik hem de görüşmeler açısından keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Belki de teknoloji aracılığıyla, telefondan, whatsapptan, sosyal medyadan flörtleşmeli, konuşmalı, eğlenceli bir haliniz olabilir. Bu da size iyileşme ve güzellik getirebilir.

Balık Burcundaki Güneş ve Merkür

Pazartesi günü Güneş, cuma günü Merkür balık burcuna geçiyor. Bu da çalışma ortamınız, düzeniniz, günlük hayat koşullarınızla ilgili daha fazla odaklanmanız gerektiğini gösteriyor. Cumartesi günü öğlen saat 15:30’daki başak burcundaki dolunay da bu konuları gündeminize getiriyor. Çalışma hayatınızda, sağlığınızda, günlük rutininizde bazı şeyleri gözden geçirmeniz, çeki düzen vermeniz, detaylara dikkat etmeniz gerekebilir. Ders, çalışma, günlük hayat temalarıyla ilgili olarak bu enerjiyi değerlendirebilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Klasik mercimek çorbası tariflerini bir kenara bırakın! Lezzet dolu karamelize havuçlu mercimek çorbası

Klasik mercimek çorbası tariflerini bir kenara bırakın! Lezzet dolu karamelize havuçlu mercimek çorbası

İstanbul’da yarın için alarm verildi! AFAD telefonlara SMS atıyor! 39 ilçeyi birden vuracak

İstanbul’da yarın için alarm verildi! AFAD telefonlara SMS atıyor! 39 ilçeyi birden vuracak

Galatasaray 6 ismi transfer etmeye hazırlanıyor: İşte o isimler

Galatasaray 6 ismi transfer etmeye hazırlanıyor: İşte o isimler

3 milyondan fazla işsiz var ama günlük 2 bin TL'ye vasıfsız işçi bulamıyorlar! O sektörde işçiler karaborsada

3 milyondan fazla işsiz var ama günlük 2 bin TL'ye vasıfsız işçi bulamıyorlar! O sektörde işçiler karaborsada

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pırasayı bugüne kadar hep yanlış pişirmişiz! Meğer bunu ekleyince lezzeti beşe katlanıyormuş
2
19-25 Şubat 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 19-25 Şubat haftası, haftalık burç yorumları!
3
Sıfır Otomobil Almak İsteyenlere Müjde! Ford, Fiat, Renault, Hyundai ve Daha Fazlası 800 Bin TL Altında Satışta
4
Resimdeki farklı sandalyeyi bulmak için 6 saniyeniz var! Keskin nişancı gözüne sahip olanlar bulabiliyor
5
Lise Mezunu ve 55 KPSS Puanıyla Üniversitede İş İmkanı! Büro Personeli, Soför ve Tekniker Alımı Yapılıyor
6
Manken vücuduna sahip olan burçlar belli oldu! Vücutlarıyla her yerde dikkat çekiyorlar
7
15 Şubat 2024 Perşembe günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

150.000 TL bayram kredisi ile borçlar sıfırlanıyor! Faizler yerin dibine girdi çıkmıyor

Son dakika! Yüzde 122 zam ile maaşlar en düşük memur maaşına eşitlendi

Bunları yapmak cildi mahvediyor! Güzelliğine düşkün olanlar hemen bu hatadan dönsün

Fiyatıyla Egea'yı solda sıfır bırakan model! Sıfır otomobilde baş döndüren fırsat

İzmir'deki o üniversite yüksek maaşlı öğretim görevlileri alacak! İşte başvuru detay ve tarihleri

3 milyondan fazla işsiz var ama günlük 2 bin TL'ye vasıfsız işçi bulamıyorlar! O sektörde işçiler karaborsada

Klasik mercimek çorbası tariflerini bir kenara bırakın! Lezzet dolu karamelize havuçlu mercimek çorbası

Yüzü kırış kırış yapan büyük hata! Şişe şişe içiyoruz ama cildi jet hızıyla yaşlandırıyor

TFF Eryaman Stadyumu kararı: Kritik maç öncesi açıklandı

Akrep burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

İstanbul’da yarın için alarm verildi! AFAD telefonlara SMS atıyor! 39 ilçeyi birden vuracak

Galatasaray 6 ismi transfer etmeye hazırlanıyor: İşte o isimler