Terazi burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Terazi ve Yükselen Terazi Burçlarına Haftalık Burç Yorumu

Duygu Demir: Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, bu hafta gökyüzünde balık burcunun etkisi yoğun. 6. evinizde hareket eden balık burcu, sizin için iş hayatınızı, günlük rutininizi, sorumluluklarınızı ve sağlığınızı temsil ediyor. Geçen hafta da bu etki devam ediyordu ancak Güneş ve Merkür'ün Satürn ile kavuşumu nedeniyle bazı zorluklarla, engellerle veya ciddi kararlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Bu hafta ise bu zorluklar geride kalıyor ama yerini belirsizliklere, karmaşalara, dağınıklıklara bırakıyor. Bu nedenle bazı işlerinizi tamamlamakta zorlanabilir, isteksizlik veya motivasyon eksikliği yaşayabilir, dağınık veya hayalci hissedebilirsiniz. Akışa kapılmak, hayallerinize dalıp gitmek isteyebilirsiniz. İş ortamınızdaki insanlara, durumlara veya olaylara güven duymakta zorlanabilirsiniz. Yeni iş fırsatları veya teklifleri karşınıza çıkarsa, bunların sonucunu kestirmekte veya güven duymakta zorlanabilirsiniz. Eğer bir kurumda veya bir yapıda çalışıyorsanız, buradaki insanların ne kadar doğru konuştuklarını veya yaptıklarını bilemeyebilirsiniz. Yalanlar, dolandırıcılıklar, dedikodular, iftiralar, suçlamalar gibi olumsuzluklara maruz kalabilirsiniz. Tekliflere veya işlerin akışına çok güvenmeyin. Biraz akışa bırakmanız gerekiyor.

Sağlık

Sağlık konusunda da biraz daha dikkatli olmanız gereken bir hafta. Bağışıklık sisteminizi zayıflatan bir etki var. Bu yüzden gribal enfeksiyonlara, nezle, gribe, besin zehirlenmesine, gıda zehirlenmesine, alkol zehirlenmesine gibi durumlara karşı önlem almalısınız. Mide üşütmelerine, sindirim problemlerine karşı da dikkatli olmalısınız. Çok kalabalık yerlere giriyorsanız, maske takarak veya hijyen kurallarına uyarak gezmek isteyebilirsiniz. Bu etki, bağışıklık sisteminizi bir tık daha zayıflatıyor. Bazılarımız için ayaklar ve bacaklarla ilgili bazı rahatsızlıklara veya ağrılara da yol açabilir. Bu ihtimal çok yüksek değil ama mümkün.

Aşk ve İlişkiler

Hafta boyunca Mars ve Uranüs arasında bir kare açı olacak. Bu da sizin için yeteneklerinizi, hobilerinizi, yapmak istediklerinizi para harcamakla ilgili bir tema getirecek. Çocuklarınız varsa, onların geleceği için para harcamak, ortak bir şekilde anlaşmak durumunda kalabilirsiniz. Belki de çocuklarınızın daha huysuz veya isyankar olduğu bir dönem yaşayabilirsiniz. Flörtler, cinsellikler, beraber yaşanan durumlar, aşk ilişkisi gibi konularda da bir hareketlilik, dinamizm, özgürlük, risk alma isteği olabilir. Ani ve fevri davranışlarınız, ilişkilerinizde tartışmalara veya hızlı gelişmelere yol açabilir. Bu geçiş aynı zamanda Merkür'ün 10 Mart'ta Koç burcuna geçmesiyle de ilgili. Artık ilişkinizi konuşmaya ve düşünmeye başlayacaksınız. İlişkinizin adını koymak, devam eden ilişkilerde bir şeyleri çözmek gibi konular gündeme gelecek. Merkür burada uzun süre kalacak ve retro yapacak. Bu yüzden ilişkinizle ilgili karar vermek, düşünmek, konuşmak için birkaç defa fırsatınız olacak. Ama 10 Mart'ta Merkür geçtikten sonra öğlen 12'de yeni ayınız var. Bu yeni ay, ilişkinizdeki akışı, anlaşmayı, ortaklığı, paydaşlığı daha net bir şekilde görebilmenizi sağlayacak. Bu yeni ay sayesinde, aklınız daha berrak olacak ve yeni hayallerinize doğru yol alabileceksiniz. Bu hafta önce bir karmaşaya giriyorsunuz, sonra düğümler çözülüyor. Hafta ortasında acele etmeyin, sağlığınıza özen gösterin.