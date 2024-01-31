Terazi burcu 5-11 Şubat 2024 haftalık yorumu: Terazi Burçlarını önümüzdeki hafta neler bekliyor?

Terazi burçları bu hafta ev ve aile konularını geride bırakıp, kendilerini mutlu edecek, yaratıcı ve aşk dolu konulara yöneliyorlar. Yeni ay, yeni fırsatlar, sürprizler ve kararlar getiriyor.

Terazi burcu 5-11 Şubat 2024 haftalık yorumu: Terazi Burçlarını önümüzdeki hafta neler bekliyor?
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Duygu Demir: Sevgili Teraziler ve Yükselen Teraziler 5-11 Şubat haftalık yorumunuz

Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, bu hafta gökyüzünde ev, aile, yuva gibi konularda yaşadığınız krizleri geride bırakmaya başlıyorsunuz. Bu konular hala gündeminizde olacak ama artık daha az önemli olacak. Şimdi daha çok kendinizi mutlu etmeye, yeteneklerinizi göstermeye, hobilerinizden para kazanmaya, kendinizi ifade etmeye odaklanıyorsunuz. Aşk, flört, çocuk gibi konular da ilginizi çekebilir. Çocuklarınız varsa onlarla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Pazartesi

Pazartesi günü Merkür kova burcuna giriyor ve sizin yaratıcılık, aşk, çocuk evinizde ilerliyor. Bu sayede sözlerinizle dikkat çekebilir, kararlı bir şekilde isteklerinizi dile getirebilirsiniz. Merkür’ün Plüton’la kavuşması ise bazı şeyleri netleştirmenize veya inatlaşmanıza neden olabilir. Özellikle pazartesi günü bu etkiyi hissedebilirsiniz.

Önümüzdeki Hafta

Önümüzdeki hafta kiron ve kuzey ay düğümü yedinci evinizde kavuşacak. Bu da size yeni şartlar, fırsatlar sunan bir ortaklık, işbirliği, eğitim, liderlik gibi konularda karşınıza çıkabilir. İlişkilerinizde iyileşme, tanışma, kadersel aşk gibi temalar da gündeme gelebilir. Bu süreç önümüzdeki haftaya kadar devam edecek.

Cumartesi

Cumartesi günü sabaha karşı 01:59’da kova burcunda yeni ay oluşuyor. Bu yeni ay sizin yaratıcılık, aşk, çocuk evinizi etkiliyor. Perşembe ve cuma günü akışta kalmaya çalışın. Cumartesi günü ise yeni kararlar alarak hayatınızda yeni bir sayfa açabilirsiniz. Sevmek, sevilmek, ilişkiler, aşk, kendinizi ifade etmek, yeteneklerinizi ortaya koymak gibi konularda daha hazır olduğunuzu hissedebilirsiniz. Bu yeni ay aynı zamanda finansal konularda da sizi etkileyebilir. Ortak finansal kararlar, aile ile ilgili finansal durumlar, özgürleşme isteği gibi konularda sürpriz hamleler yapabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak, olmamak gibi konularda da beklenmedik bir karar alabilirsiniz. Kısacası, kendinizi ifade etmek, aşk, ilişkiler, yeteneklerinizi göstermek gibi konularda daha hazır ve daha açık olduğunuz bir hafta geçireceksiniz sevgili terazi burçları. Spekülatif yatırımlar yapıyorsanız, borsa, kripto gibi alanlarda, Uranüs’ün yeni ay ile kavuşması beklenmedik zararlar getirebilir. Bu yüzden çok dikkatli olmanız gereken bir hafta olacak. Ne olur ne olmaz, aman dikkatli olun sevgili teraziler.

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