Terazi burcu'nun Rengi, Metali ve Yönetici Gezegeni ile ilgili bilmeniz gerekenler

Terazi burcu, hava elementinin öncüsü, Venüs’ün yönettiği, denge ve uyum arayan bir burçtur. Mitolojik kökeni, adalet tanrıçasının terazisi ile ilgilidir. Böbrekler, rengi mavi, metali bakır, taşı safir olan Terazi burcunun vücutta etkilediği organdır.

Terazi burcu'nun Rengi, Metali ve Yönetici Gezegeni ile ilgili bilmeniz gerekenler
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Terazi Burcu: Hava Elementinin Öncüsü (24 Eylül - 23 Ekim)

Tanımlayan söz: Dengeyi sağladıklarımda kendimi buluyorum

Terazi burcu, hava elementinin öncü niteliğini taşıyan, Venüs’ün yönettiği bir burçtur. Terazi burçları, rafine ve zarif, uzlaşmacı ve diplomatik, düzenli ve objektif, akılcı ve mantıklı kişilerdir. Ancak, bunları kötüye kullandıklarında veya abarttıklarında, kararsız ve dengesiz, hassas ve zayıf iradeli, manipülatif ve zevk peşinde koşan kişiler haline gelebilirler.

Terazi Burcunun Mitolojik Kökeni

Terazi burcunun sembolü olan terazinin kefeleri, sonbaharda gece ile gündüzün eşitlendiği dönemi simgeler. Antik Yunan mitolojisinde, Terazi takımyıldızı, Akrep burcunun pençeleri olarak görülürdü. Arap astronomlar ise bu burca El Züben, yani kıskançlar adını vermişlerdi. Ancak, Roma döneminde, bu burç, adalet tanrıçası Astrea’nın terazisi olarak yorumlanmış ve Al Kiffeten, yani dengenin kefeleri olarak adlandırılmıştır.

Terazi Burcunun Vücutta Etkilediği Bölge

Terazi burcunun vücutta yönettiği organ böbreklerdir. Terazi burçları, böbreklerinin sağlığına dikkat etmeli, bol su içmeli, alkol ve kafeinden uzak durmalı, idrar yolu enfeksiyonlarına karşı önlem almalıdırlar. Ayrıca, böbrekler, vücuttaki sıvı dengesini sağladığı için, Terazi burçları, duygusal dengelerini de korumalı, stres ve kaygıdan uzaklaşmalı, meditasyon ve yoga gibi aktivitelerle rahatlamalıdırlar.

Terazi Burcunun Rengi, Metali ve Taşı

Terazi burcunun rengi, soluk mavi ile parlak mavi arasındaki tonlardır. Bu renkler, Terazi burçlarının huzur, uyum, denge ve güzellik arayışlarını yansıtır. Terazi burcunun metali, bakırdır. Bakır, Terazi burçlarının ılımlı, uyumlu, estetik ve romantik yönlerini destekler. Terazi burcunun taşı ise, safirdir. Safir, Terazi burçlarının adalet, dürüstlük, sadakat ve barış değerlerini temsil eder.

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