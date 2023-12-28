Terazi ve Yükselen Teraziler, 2024 Yılında Sizi Neler Bekliyor? Tutulmalar, Satrün, Jüpiter ve Uranüs’ün Etkisiyle Hayatınızda Neler Değişecek?

AYGÜL AYDIN: 2024 TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ BURÇ YORUMLARI

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ BURÇ YORUMU 2024

Sevgili Teraziler, 2024 yılı sizin için hayatınızda çok önemli değişimlerin yaşanacağı bir yıl olacak. Kendinizi yenilemek için çok yeni kararlar almanız gerekecek. Çünkü "Ay Düğümleri 2024 boyunca Koç-Terazi aksında ilerlemeye devam ediyor" ve bu yıl Terazi ve Koç burcunda birçok tutulma olacak. Bu yıl sizin yılınız olacak ama bunun için bazı şeylerden vazgeçmeniz gerektiğini de unutmayın. Değişmek ve dönüşmek için bir şeyleri bırakmanız gerekiyor.

Özellikle sürekli onay ve takdir arayan sizler, artık daha bireysel ve özgür olmayı tercih ettiğiniz bir yıla giriyorsunuz. Bireysel çalışmak, özgür alanlar yaratmak, ortaklıklardan çıkmak, çalışma ortamınızda daha özgür yapılar kurmak isteyeceksiniz. Bu etkileri en çok tutulma zamanlarında hissedeceksiniz. Bu yılın en önemli dönüm noktası ise "25 Mart saat 10.13'te Terazi burcunda 5 derecede bir Ay Tutulması" olacak. 25 Mart'ta hayatınızda ne varsa tepetaklak olacak. İlişkileriniz, ortaklıklarınız, yaşam tarzınız hepsi odak noktası olacak. Ve siz de bir karar vermek zorunda kalacaksınız.

Bu durumu başlatan şey ise "8 Nisan saat 21.18'de Koç burcunda 19. derecede bir Güneş Tutulması" olacak. Yılın ilk Güneş tutulması size yeni adımlar atma fırsatı verecek. Büyük olasılıkla 25 Mart'ta karşılaşacağınız bazı konularda, 8 Nisan'dan sonra yeni kararlar verme sürecine gireceksiniz. Eğer bunu doğru yapabilirseniz, hayatınızı doğru yönlendirebilirseniz, şanslı etkilerden yararlanacaksınız. Ama bunun için 25 Mart'a kadar hayatınızla ilgili gerçekten karar vermeniz gereken konuları gözden geçirmeniz gerekiyor. Çünkü bazı olaylar sizi değiştirmek için dışarıdan bir baskı uygulayabilir. Bu aslında güzel ve dönüştürücü bir şeydir. Sadece sizi değiştirecek o gücü fark edip, sizin de gerçekten değişmeye ve dönüşmeye hazır olmanız gerekiyor.

Belki bir evlilik kararı almanız gerekecek, belki bir ilişkinizi sonlandıracak adımlar atacaksınız, belki de uzun süredir işe yaramayan bir ilişkinin artık bittiğini anlayacaksınız. Ama bunlarda sizin kontrolünüzün dışında olan, Güney Ay Düğümü'nün etkisi altında olan şeyler olabilir. Bu durumda yapmanız gereken ilk şey bırakmayı bilmektir. "Nerede vazgeçeceğini bilmek bazen gerçek bir başarıdır". İşte siz Terazilerin nerede vazgeçmeniz gerektiğini iyi anlamanız gerekiyor.

2 Ekim'de gökyüzünde bir Halkalı Güneş Tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma, yılın başında 25 Mart'ta başlayan ve yılın sonuna doğru sonlanacak olan hayatınızdaki önemli değişimleri tetikleyecek. Bu değişimler, yaşadığınız yeri, ülkeyi veya şehri değiştirmek, önemli bir davanın sonucunu beklemek veya karanlık bir dönemden geçmek gibi konularla ilgili olabilir. Bu tutulma sayesinde, bu konularda artık netlik, aydınlık ve sonuç kazanabilirsiniz. Tutulmanın etkileri, doğum haritanızda nereye denk geldiğine göre değişebilir. Tutulmadan önce veya sonra da yaşayabilirsiniz. Şiron, yıl boyunca Koç burcunda ilerleyecek ve sizin evlilik eviniz olan 7. evinize denk gelecek. Bu da, ilişkilerinizde dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Sürekli bir evlilik, ayrılık, ortaklık, çatışma gibi konularla uğraşabilirsiniz. Kafanızı karıştıran, sizi yoran ve yaralayan ilişkilerden uzak durmaya çalışın.

Yılın en önemli gökyüzü olayı, Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumu, 21 Nisan'da 22 derecede Boğa burcunda gerçekleşecek. Bu kavuşum, sizin finansal konularınızı etkileyecek ve size yeni kazanç kapıları açacak. Bu yıl, elinize nakit para geçmese bile, değerli şeyler elde edebilirsiniz. Bu şeyler, bir mülk, bir araba, bir miras, bir burs, bir hediye veya bir yatırım olabilir. Bu kavuşum, aynı zamanda çok radikal ortaklıklar kurmanıza veya bitirmenize de neden olabilir. Bu ortaklıklar, hem iş hem de aşk hayatınızda olabilir. Bu yüzden, doğru yolu seçmeye ve dönüşümleri başlatmaya dikkat edin. 26 Mayıs'ta Jüpiter, İkizler burcuna geçecek. Size eğitim ve seyahat konularında şans getirecek. Eğer akademik bir çalışma yapıyorsanız, başarılı olabilirsiniz. Eğer yurt dışına gitmek istiyorsanız, planlarınız gerçekleşebilir. Bu süreçte, yeni bilgiler öğrenebilir, yeni insanlarla tanışabilir, yeni kültürlerle tanışabilirsiniz. Bu da, hayatınıza renk ve zenginlik katacak.

Satürn, 2024 boyunca Balık burcunda ilerleyecek ve sizin 6. evinize denk gelecek. Bu da, sağlığınız, beslenmeniz, işiniz ve günlük rutininizle ilgili konularda dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Artık zayıf, yararsız veya tahammül edemediğiniz şeyleri hayatınızdan çıkarmalısınız. Yorucu ve stresli bir dönemden geçiyorsanız, kendinize iyi bakmalı ve dinlenmeli, sağlıklı beslenmeli ve egzersiz yapmalısınız. Aynı zamanda, 6. evinizde Neptün de olacağı için, çalışma arkadaşlarınıza veya çalışanlarınıza da ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Onlarla ilgili yanılgı, aldatma veya kandırılma gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Yeni sorumluluklar alabilir, yeni bir işe başlayabilir veya hiç beklemediğiniz bir iş teklifi alabilirsiniz. Hayatınızın puzzle'ını iyi bir şekilde çözmeye ve kendinizi tasarlamaya çalışın. 21 Ocak sonrası, Plüton, 4. evinizden 5. evinize geçiş yapacak. Bu da, kendinizi daha güçlü ve yaratıcı bir şekilde ifade etmek istediğinizi gösteriyor. 5. ev, aşk, sanat, eğlence, çocuklar, hobiler gibi konularla ilgilidir. Bu konularda, kendinizi daha fazla sahne önüne çıkarabilir, başarı ve takdir kazanabilirsiniz. Ama bunun için, kendinize güvenmeli, cesur olmalı ve risk almalısınız. Plüton, size bu konularda dönüşüm ve yenilenme fırsatı sunuyor. Ama bunun için, eski, köhne veya zararlı şeyleri bırakmanız gerekiyor.