THY 1994 sonrası doğanları işe alıyor! Ayda en az 45 bin TL maaş verilecek

THY tarafından gelen açıklama üzerine engelli bireylere, işgücüne katılım sağlanırken yeteneklerini gösterme fırsatları sunuldu. Tam zamanlı iş olanağıyla beraber 14 Nisan 2024 tarihi dahil olmak üzere gerçekleşirken başvurular online olarak kariyet internet sitesinden gerçekleşir.



THY PERSONEL ALIM BAŞVURULARI

TC vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

1 Ocak 1994 tarihi sonrasında doğmuş olmak

Yurt dışı üniversitelerinden mezun olan adaylar YÖK denklik belgesinin bulunması

Tercihen en az 4 yıl üzeri deneyim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya Mühendislik Fakültesine bağlı bölümlerinden lisans mezunu olan,

İŞKUR üzerinde kayıtlı ve yasa gereği engelli çalışan kapsamında değerlendirmelerde bulunma

Yüzde 40 ve üzeri engelinin olduğun raporlanması



