THY devasa maaşla personel alımını başlattı! Başvurudaki iki şarta dikkat

Türk Hava Yolları (THY), heyecan verici bir duyuruyla yüksek maaşla personel alımının kapılarını aralıyor! Başvuruların başlamasıyla birlikte, adaylar arama motorlarında "THY personel alımı 2024" gibi anahtar kelimelerle yoğun araştırmalar yapmaya başladılar.

THY'nin resmi açıklamasına göre, 2024 yılı kabin memuru alımına az bir süre kaldı. Başvuruların hızla yaklaşmasıyla birlikte, adaylar başvuru şartlarını merakla bekliyorlar.

THY'nin belirlediği başvuru şartları oldukça spesifik ve net bir şekilde açıklanmış durumda. İşte başvuru yapacak adayların dikkat etmesi gereken şartlar:

40 yaşını geçmemiş olmak: Başvuru yapacak adayların 40 yaş sınırını geçmemiş olmaları gerekmektedir.

İyi derecede İngilizce bilmek: İkinci yabancı dil tercih nedeniyle adaylardan İngilizce dil bilgisi istenmektedir.

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı olmaması: Adayların adli sicil kayıtlarının temiz olması gerekmektedir.





Önceki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmamış olmak: Adayların daha önce THY veya diğer havacılık kuruluşlarında disiplinsizlik veya sağlık nedenleriyle ayrılmamış olmaları gerekmektedir.

Belirli boy aralığında olmak: Kadın adayların 160-180 cm, erkek adayların ise 170-190 cm aralığında boy uzunluğuna sahip olmaları gerekmektedir.

Vücutta dövme, piercing veya kalıcı iz bulunmaması: THY Kabin Memuru üniforması giyildiğinde vücutta dövme, piercing veya kalıcı iz bulunmamalıdır.

THY'nin yüksek maaşla personel alımı başvuruları Nisan ayında başlayacak. Başvuruların başlaması için bayram sonrası tarihi beklenmektedir. Adaylar için bu fırsatı kaçırmamak adına başvuru sürecine hazırlıklı olmaları önerilmektedir.

Bu şartlar altında başvuracak adaylar için, Türk Hava Yolları'nın sunacağı kariyer fırsatları oldukça cazip görünüyor. Umut ediyoruz ki, adaylar aradıkları fırsatı bulur ve THY'nin profesyonel ekibine katılarak kariyerlerine yeni bir yön verebilirler.