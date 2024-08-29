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Tilki, Kaybolan Ayakkabıların Sırlarını Aydınlattı

Erzincan'da kaybolan ayakkabılarının ardındaki gerçek ortaya çıktı: Bir tilki! Ozan Irmak'ın şaşırtan keşfi.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 11:22
Tilki, Kaybolan Ayakkabıların Sırlarını Aydınlattı

Erzincan'da İlginç Bir Olay

Erzincan'da bulunan bir bağ evinin kapısının önünde kaybolan ayakkabıların ardındaki gerçek, ev sahibini şaşırttı. Ozan Irmak, kaybolan ayakkabıların peşine düştü ve güvenlik kameralarını inceledi.

Güvenlik Kameralarındaki Şaşırtıcı Görüntü

Karatuş köyünde yaşayan Ozan Irmak, belirli aralıklarla kapı önünden kaybolan terlik ve ayakkabıları merak etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Irmak, kaybolan ayakkabıların bir tilki tarafından alındığını fark etti.

İlk başta yaşadığı olayın kendisini üzdüğünü belirten Irmak, daha sonra duruma tebessümle yaklaştığını aktardı. "Burada bağ evimde kalıyorum. Her sabah uyandığımda terliğim ya da ayakkabım kapının önünden eksiliyordu. Bu yüzden güvenlik kamerasının görüntülerini tek tek izlemeye başladım ve tilkinin ilk olarak terliğimi, ardından ayakkabılarımı götürdüğünü gördüm," şeklinde konuştu.

Yaramaz Tilki

Irmak, en son yeni aldığı spor ayakkabıların da kaybolduğunu belirtti. "Yaramaz bir tilki. Bahçede çalışırken giydiğim çizmelerimi de almayı denedi ama büyük ve ağır oldukları için yarı yolda bıraktı. Doğa ile iç içe yaşamak güzel, ancak bu yaramaz tilkinin sorunlarına da bir nebze dikkat etmek gerekiyor," diyerek hislerini paylaştı.

Erzincan'da bağ evinin önündeki ayakkabıların sürekli kaybolması üzerine güvenlik kameralarını...

Erzincan'da bağ evinin önündeki ayakkabıların sürekli kaybolması üzerine güvenlik kameralarını inceleyen ev sahibi, ayakkabıları tilkinin götürdüğünü gördü. Ozan Irmak, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Erzincan'da bağ evinin önündeki ayakkabıların sürekli kaybolması üzerine güvenlik kameralarını...

Erzincan'da bağ evinin önündeki ayakkabıların sürekli kaybolması üzerine güvenlik kameralarını inceleyen ev sahibi, ayakkabıları tilkinin götürdüğünü gördü. Ozan Irmak, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Erzincan'da bağ evinin önündeki ayakkabıların sürekli kaybolması üzerine güvenlik kameralarını...

Erzincan'da bağ evinin önündeki ayakkabıların sürekli kaybolması üzerine güvenlik kameralarını inceleyen ev sahibi, ayakkabıları tilkinin götürdüğünü gördü. Ozan Irmak, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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