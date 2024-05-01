Tişörtten şorta onlarca ürün satışta! ŞOK 1 MAYIS aktüel ürünler

ŞOK Market, 27 Nisan 2024 tarihinde başlayan yeni hafta sonu fırsatları ile müşterilerine cazip indirimler sunuyor. Kağıt havlu, çamaşır suyu ve şampuan gibi temel ihtiyaç ürünlerinde önemli indirimlerin yer aldığı bu kampanya, alışverişlerde avantaj sağlamak isteyen tüketicilere hitap ediyor.

Yeni kataloğa göre, bahçe ve balkon mobilyaları kategorisinde büyük indirimler dikkat çekiyor. Mondella markalı ürünler 2 yıl garantili ve ücretsiz kargo seçeneğiyle sunuluyor. Öne çıkan ürünler arasında Mondella Hooka Rattan Oturma Grubu 10,499 TL, tek kişilik Metal Salıncak 5,699 TL, Royal Rattan Salıncak 6,399 TL ve Zeugma 4 kişilik Koltuk Takımı 3,599 TL gibi cazip fiyatlarla satışa sunuluyor.









Spor egzersiz ekipmanları ve spor giyim ürünleri de bu hafta sonu ŞOK Market'in kataloğunda yer alıyor. Farklı çeşitlerdeki spor malzemeleri ve giyim ürünleri, her türlü ihtiyaca uygun seçenekler sunuyor.





ŞOK Market, 27 Nisan Cumartesi günü başlayan bu kampanya ile müşterilerine kredi kartına peşin fiyatına 6 taksit ve ücretsiz kargo gibi avantajlar sunuyor. Hafta sonu boyunca sürecek olan kampanya, alışverişlerinde tasarruf etmek isteyen tüketicilere birçok fırsat sunuyor.

Bu eşsiz kampanya, 27 Nisan hafta sonu boyunca devam edecek olup, ŞOK Market mağazalarında ve online platformunda yer alan fırsatları kaçırmamak için acele edin!