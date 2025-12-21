TKDK Desteğiyle Elazığ’da 300 Büyükbaş Simental Çiftliği Kurdu

Elazığ merkeze bağlı Alaca köyünde yaşayan 48 yaşındaki üç çocuk babası Ömer Erdem, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı destekle geleneksel üretimden modern işletmeciliğe geçti.

Projenin detayları

2014 yılında TKDK'ya başvuran Erdem, yüzde 60 hibe desteğiyle 2015 yılında hayalini gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulan çiftlik, 300 büyükbaş kapasiteli Simental sürüsüyle üretime başladı. Çiftliğin çatısına kurulan 100 KW kapasiteli GES sayesinde işletmenin elektrik ihtiyacı ve tarla sulamaları güneş enerjisiyle karşılanıyor.

Ekonomik katkı ve sürdürülebilirlik

Erdem, işletmede üretilen mısır, yonca ve arpa gibi yemlerin elektrik giderlerinin GES ile karşılandığını, üretilen kırmızı etin ise Elazığ merkezdeki firmalara kesim yaptırılarak piyasaya sunulduğunu belirtiyor. Yatırım kapsamında 580 bin EURO tutarının yüzde 60'ını hibe olarak aldığını ve projede yüzde 18 KDV bulunduğunu ifade etti.

Çiftlik sahibi Ömer Erdem'in açıklamaları

"Devletin desteği olmasaydı biz böyle bir yeri hayal bile edemezdik"

"Biz daha önce eski geleneklere göre besicilik ve sütçülük yapıyorduk. Orada 35 hayvanla yapıyorduk. TKDK’nın projeleri oldu. Bizde gerekli kriterleri tamamladıktan sonra başvurumuzu yaptık. Arsada kendimizindi. Bu köyde bayağı arazimiz var. Burada hem ekip biçiyoruz hem de besicilik yapıyoruz. Puanımız yeterli olduğu için başvurumuz onaylandı. 300 büyükbaşla besicilik yapmak bizlere nasip oldu. 2014 yılında başvurmuştum 2015 yılında onaylanmıştı. Devletin desteği olmasaydı biz böyle bir yeri hayal bile edemezdik. Yüzde 60 artı yüzde 18 KDV’si vardı. O zamanlar bu kadar fazla besi çiftliği yoktu. Allah bize de nasip etti. Rabbim devletimize zeval vermesin. Bizlere destek oldular bizde çok güzel bir proje yaptık. 10 yıldır kesintisiz bu işi yapıyoruz. 35 hayvanla ben buraya geldim, şuanda 300 hayvanımız var. Buradan kazandıklarımızı da tekrar işletmelere yatırdık"

"Çiftliğin üstünde 100 Kw GES var. Güneşten enerjimizi elde ediyoruz. Buradaki mısır, yonca ve çiftliğin elektrik giderlerini GES ile karşılıyoruz. Özellikle yaz ayında GES’İN sayesinde hayvanların ihtiyacı olan mısır ve yoncanın sulamalarını GES ile yapıyoruz. Ben bu çiftliği açtığım zaman 580 bin EURO’nun yüzde 60’ını hibe olarak aldım. Kırmızı et bizim ülkemizin en büyük sorunlarından birisidir. Kırmızı et ihtiyacının giderilmesini için ömrüm boyunca uğraştım. Bu işi yapan insanların ya güzel meraları olmalı ya da büyük arazileri olmalıdır. Hayvanların ihtiyacı olan samanı satın alırsa, arpayı ve yemi satın alırsa kırmızı et fiyatlarında yükseliş olacaktır. Bu tür destekleri yapacaklar olan öncelikle köylüler olmalıdır. Burada iki çeşit hayvan üretiyoruz. Birisi kurbanlık olarak diğeri de kesim olarak Elazığ merkezde firmalara kesim yaptırıyoruz"

