Tokat Sebastapolis'te 3 Yazıt Bulundu: I. Konstatin ve 'En tatlı' Mezar Yazıtı

Tokat Sulusaray'daki Sebastapolis kazılarında üç yazıt bulundu; arasında I. Konstatin anması ve 'En tatlı' yazılı mezar taşı yer alıyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 11:45
Tokat Sebastapolis'te 3 Yazıt Bulundu: I. Konstatin ve 'En tatlı' Mezar Yazıtı

Tokat Sebastapolis'te 3 yazıt bulundu

Kazılarda I. Konstatin'e atıf ve duygusal mezar yazıtı öne çıktı

Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray ilçesinde yer alan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Sebastapolis Antik Kentindeki kazı çalışmalarında bu yıl üç yazıt bulundu.

Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle, Tokat Müze Müdürlüğü başkanlığında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Davut Yiğitpaşa ve ekibi tarafından yürütüldü. Üç hafta süren çalışmalarda farklı üniversitelerden 8 öğretim üyesi, 10 öğrenci ve 10 işçi görev aldı.

Roma İmparatoru Trajan döneminde (MS 98-117) Pontus Galatius ve Polemoniacus eyaletlerinden ayrılarak Kapadokya'ya dahil edilen kent, döneminde Karadeniz'in en büyük beş şehrinden biri olarak kabul ediliyordu. Zamanla büyük savaşlar, yıkımlar, afetler ve ulaşım yollarındaki değişiklikler sonucu önemini yitirdiği ve unutulduğu belirtiliyor.

Sebastapolis'te 1987'de Tokat Müze Müdürlüğü tarafından başlayan sondaj kazıları, sonraki yıllarda kurtarma çalışmaları şeklinde 1990'a kadar sürdü; çalışmalar 2010'da yeniden başladı. Antik kentin büyük bölümü halen Sulusaray ilçesinin altında bulunuyor. İlçenin nüfusu yaklaşık 3 bin 500 olup, antik kent üzerindeki evlerin kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.

Kazı buluntuları ve hedefler

Prof. Dr. Davut Yiğitpaşa, kazılarda iki ayrı alanda çalışma yaptıklarını belirterek, bugüne kadar Geç Roma ve Erken Bizans dönemlerine tarihlenen mozaik döşeli apsisli yapı, Roma Dönemine ait sur ve hamam ile Bizans dönemine ait kilise ve mezarların ortaya çıkarıldığını aktardı.

Ayrıca sütun, sütunce, kaide, sütun başlığı, pithos, mimari elemanlar, tuğla parçaları, aslan başlı mermer masa ayağı, çeşitli dönemlere ait sikkeler ve diğer küçük buluntular elde edildi.

Bu yılki kazıların öncelikli hedefi olarak kilisenin mimari yapısını ortaya çıkarıp restorasyonunu tamamlayarak turizme kazandırmak istediklerini vurgulayan Yiğitpaşa, çalışmalarda ayrıca üç yazıt bulduklarını söyledi.

Yazıtların içerikleri

Yazıtlardan birinin küçük bir çocuğa ait mezar taşı olduğunu düşündüklerini belirten Prof. Dr. Yiğitpaşa, mezar taşında 'En tatlı' ifadesinin yer aldığını ve bunun bir ailenin küçük çocuğunu kaybettiğini, dönemin acıma ve sevgi ifadelerini gösterdiğini aktardı. Bu yazıtın Grekoromen tarzı olduğu ifade edildi.

İkinci yazıtın onurlandırma yazıtı mahiyetinde olduğu, üçüncü yazıtta ise kentin adının geçtiğinin fark edildiği ancak adın kırık olduğu için tam anlaşılamadığı bildirildi. Ayrıca 'Nektaton' isminin geçtiği ve bunun aidiyete işaret eden bir isim olabileceği kaydedildi.

Prof. Dr. Yiğitpaşa, üçüncü yazıtta I. Konstatin'in adının geçtiğini, yazıtın dördüncü yüzyılın başlarına tarihlenebileceğini ve metinde 'yenilmez Konstatin' ibaresinin bulunduğunu belirterek bunun önemli bir bulgu olduğunu söyledi.

Yiğitpaşa, yazıtlar üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve bulunan eserlerin çözümlenmesiyle antik kentin tarihine dair daha ayrıntılı bilgilere ulaşılacağını ifade etti.

Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray ilçesinde bulunan ve kuruluş tarihi kesin...

Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray ilçesinde bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Sebastapolis Antik Kenti’nde bu yıl yürütülen kazı çalışmalarında üç yazıt bulundu.

Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray ilçesinde bulunan ve kuruluş tarihi kesin...

İLGİLİ HABERLER

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17 Ocak çarşamba günü günlük burç yorumları! Burçlarınız neler söylüyor?
2
Şanlıurfa'da 4. Uluslararası Göbeklitepe Kısa Film Festivali'nde Ödüller Verildi
3
Hoynat Adası, Ordu'nun Turizm Cenneti Olmaya Devam Ediyor
4
Karadağ'dan Getirilen Memlükler Dönemi Kur'an-ı Kerim İstanbul'da Restore Edildi
5
Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden Büyüleyici 'La Traviata' Performansı
6
Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi
7
Balıklıgöl'de Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor