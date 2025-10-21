Tokat Sebastapolis'te 3 Yazıt Bulundu: I. Konstatin ve 'En tatlı' Mezar Yazıtı

Tokat Sebastapolis'te 3 yazıt bulundu

Kazılarda I. Konstatin'e atıf ve duygusal mezar yazıtı öne çıktı

Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray ilçesinde yer alan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Sebastapolis Antik Kentindeki kazı çalışmalarında bu yıl üç yazıt bulundu.

Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle, Tokat Müze Müdürlüğü başkanlığında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Davut Yiğitpaşa ve ekibi tarafından yürütüldü. Üç hafta süren çalışmalarda farklı üniversitelerden 8 öğretim üyesi, 10 öğrenci ve 10 işçi görev aldı.

Roma İmparatoru Trajan döneminde (MS 98-117) Pontus Galatius ve Polemoniacus eyaletlerinden ayrılarak Kapadokya'ya dahil edilen kent, döneminde Karadeniz'in en büyük beş şehrinden biri olarak kabul ediliyordu. Zamanla büyük savaşlar, yıkımlar, afetler ve ulaşım yollarındaki değişiklikler sonucu önemini yitirdiği ve unutulduğu belirtiliyor.

Sebastapolis'te 1987'de Tokat Müze Müdürlüğü tarafından başlayan sondaj kazıları, sonraki yıllarda kurtarma çalışmaları şeklinde 1990'a kadar sürdü; çalışmalar 2010'da yeniden başladı. Antik kentin büyük bölümü halen Sulusaray ilçesinin altında bulunuyor. İlçenin nüfusu yaklaşık 3 bin 500 olup, antik kent üzerindeki evlerin kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.

Kazı buluntuları ve hedefler

Prof. Dr. Davut Yiğitpaşa, kazılarda iki ayrı alanda çalışma yaptıklarını belirterek, bugüne kadar Geç Roma ve Erken Bizans dönemlerine tarihlenen mozaik döşeli apsisli yapı, Roma Dönemine ait sur ve hamam ile Bizans dönemine ait kilise ve mezarların ortaya çıkarıldığını aktardı.

Ayrıca sütun, sütunce, kaide, sütun başlığı, pithos, mimari elemanlar, tuğla parçaları, aslan başlı mermer masa ayağı, çeşitli dönemlere ait sikkeler ve diğer küçük buluntular elde edildi.

Bu yılki kazıların öncelikli hedefi olarak kilisenin mimari yapısını ortaya çıkarıp restorasyonunu tamamlayarak turizme kazandırmak istediklerini vurgulayan Yiğitpaşa, çalışmalarda ayrıca üç yazıt bulduklarını söyledi.

Yazıtların içerikleri

Yazıtlardan birinin küçük bir çocuğa ait mezar taşı olduğunu düşündüklerini belirten Prof. Dr. Yiğitpaşa, mezar taşında 'En tatlı' ifadesinin yer aldığını ve bunun bir ailenin küçük çocuğunu kaybettiğini, dönemin acıma ve sevgi ifadelerini gösterdiğini aktardı. Bu yazıtın Grekoromen tarzı olduğu ifade edildi.

İkinci yazıtın onurlandırma yazıtı mahiyetinde olduğu, üçüncü yazıtta ise kentin adının geçtiğinin fark edildiği ancak adın kırık olduğu için tam anlaşılamadığı bildirildi. Ayrıca 'Nektaton' isminin geçtiği ve bunun aidiyete işaret eden bir isim olabileceği kaydedildi.

Prof. Dr. Yiğitpaşa, üçüncü yazıtta I. Konstatin'in adının geçtiğini, yazıtın dördüncü yüzyılın başlarına tarihlenebileceğini ve metinde 'yenilmez Konstatin' ibaresinin bulunduğunu belirterek bunun önemli bir bulgu olduğunu söyledi.

Yiğitpaşa, yazıtlar üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve bulunan eserlerin çözümlenmesiyle antik kentin tarihine dair daha ayrıntılı bilgilere ulaşılacağını ifade etti.

