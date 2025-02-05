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TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

TOKİ, 50 ilde 834 arsayı satışa çıkarıyor. Başvurular, 19-21 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak. Kaçırmayın!

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:29
TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

TOKİ Arsa Satışları İçin Son İki Gün!

TOKİ, konut projeleri ile dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmasının yanı sıra, son dönemde gerçekleştirdiği arsa satışlarıyla da dikkat çekiyor. 50 ilde yüzlerce arsanın açık artırma ile satışa sunulacağı açıklandı. Bu büyük satış, 19-21 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Arsa Satışının Detayları

TOKİ, Türkiye genelinde konut ihtiyacına dev bir çözüm sunarak toplamda 834 arsayı en iyi koşullarla satışa çıkarıyor. 19-21 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan açık artırmanın detayları merakla bekleniyor. Konut, ticaret, eğitim ve sağlık gibi çeşitli alanlarda yatırım yapılabilecek arsalar, 55 bin liradan başlayan muhammen bedellerle sunulacak.

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

Ödeme Kolaylıkları

TOKİ, arsa satışında alıcılara çeşitli ödeme kolaylıkları sunuyor. Başvuru sahipleri, tercihlerine göre yüzde 25 peşinat ve 48 ay taksit veya yüzde 40 peşinat ve 36 ay taksit seçeneklerinden birini seçebilir. Ayrıca, peşin ödemelerde yüzde 15 indirim avantajı da sağlanıyor.

Başvuru Süreci ve Açık Artırma

Açık artırma, İstanbul ve Ankara'da hem fiziksel olarak hem de online olarak gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin, TOKİ’nin resmi internet sitesinden veya yetkili kurumlar aracılığıyla başvuru yapmaları gerektiği belirtiliyor.

İller Listesi

TOKİ, arsa satışlarını İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Eskişehir gibi büyük şehirlerin yanı sıra, Türkiye’nin 50 farklı ilinde gerçekleştirecek. Kaçırmamak için başvurularınızı zamanında yapmayı unutmayın!

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