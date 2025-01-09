TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

9-10 Ocak'ta TOKİ, 546 arsa satışına çıkıyor. Bu fırsat, yatırımcılar için kazanç kapısı açıyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:30
TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TOKİ'den Yatırımcıları Sevindiren Açıklama

Türkiye'nin konut ihtiyacını karşılamanın yanı sıra ekonomik büyümeye de büyük katkılar sağlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 9-10 Ocak’ta gerçekleştireceği arsa satışlarıyla yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor.

546 Arsayı Açık Artırma ile Satışa Sunulacak

TOKİ, toplam 546 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunarak, yatırımcıları destekleme hedefinde önemli bir adım atıyor. 9-10 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak bu büyük satış, konut, ticaret, turizm ve pek çok yeni projeye kapı aralayacak.

Türkiye Genelinde Geniş Kapsam

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yer alan TOKİ, 7 milyon 208 bin 962 metrekare büyüklüğündeki arsaları Adana'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e kadar geniş bir coğrafyada yatırımcılara sunacak. Bu arsalar, konut projeleri, ticari alanlar, turizm tesisleri gibi birçok farklı sektör için kullanılabilecek.

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı FırsatıTOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı FırsatıTOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

Takvimdeki Tarihleri Kaçırmayın!

Ayrıca, plansız arsalar ve sosyal-kültürel tesis alanları gibi çeşitli özelliklere sahip arsalar da satış listesine dahil edilecek. Yatırımcılar, aaryakıt istasyonları için ayrılan alanlara da ilgi gösterebilir.

Arsa Alımında Kolaylık Sağlayan İmkanlar

TOKİ, arsa alımını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli indirim ve vade seçenekleri sunuyor. Alıcılar, arsa bedelinin yüzde 25'ini peşin öderek 48 ay vade veya yüzde 40'ını peşin ödeyerek 36 ay vade fırsatlarından yararlanabiliyor. Ayrıca, arsaları peşin satın almak isteyenlere yüzde 15 indirim uygulanıyor.

Arsa Satışının Yapılacağı İller

Bu büyük arsa satışından yararlanmak için Türkiye'nin dört bir yanında arsa alımına açık olan iller şunlardır: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van.

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