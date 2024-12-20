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TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

TOKİ, 24-25 Aralık 2024 tarihlerinde 51 ilde arsa satışları düzenliyor. Fiyatlar 90.000 TL'den başlıyor!

Yayın Tarihi: 20.12.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 20:10
TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Kendi Evini Yapacaklara Müjde!

Kira yükünden kurtulmak ve kendi evine geçmek isteyen vatandaşlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)'nin sunduğu fırsatları yakından takip ediyor. Türkiye genelinde ev sahibi olma hayalleri kuran milyonlarca vatandaş, TOKİ'nin yeni arsa kampanyasını merakla bekliyor.

TOKİ Arsa Satışları Başlıyor

TOKİ, 24-25 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenecek açık artırmalarla toplam 607 arsa satışa sunulacağını duyurdu. Bu kampanya, 51 ilde kendi evini inşa etmek isteyenler için büyük bir fırsat oluşturuyor.

Açık Artırma Tarihleri

Arsa satışları, 24-25 Aralık 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek. İlk gün satışa sunulan arsalar, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlara pek çok fırsatlar sunacak.

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Hangi İllerde Satış Yapılacak?

İlk gün yani 24 Aralık 2024'te Mardin, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Düzce, Ankara, Antalya, Malatya, Adana ve Elazığ illerinde arsalar satılacak.

İkinci gün ise 25 Aralık 2024'te Van, Bitlis, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Ağrı, Amasya, Tekirdağ, Kırklareli, Gaziantep, Kayseri, Niğde, Tokat, Erzincan, Giresun, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Samsun, Osmaniye, Bilecik, Batman, Eskişehir, Yozgat, Yalova, Trabzon, Sivas, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Karaman, Ardahan ve Mersin illerinde arsa satışları gerçekleştirilecek.

Arsa Fiyatları Ne Kadar?

TOKİ, her bütçeye uygun arsalar sunmayı planlıyor. KDV'siz olarak yapılacak satışlar, 80.000 TL'den başlayarak, 90.000 TL, 240.000 TL, 300.000 TL, 430.000 TL, 500.000 TL ve üzeri fiyatlarla gerçekleştirilecek.

Kendi evini inşa etmek isteyenler için bu fırsat kaçırılmayacak bir şans sunuyor! Fırsatları değerlendirmek ve hayallerinizdeki evi inşa etmek için hazırlığınızı yapmayı unutmayın.

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