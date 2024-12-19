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TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

TOKİ, Antalya Akseki'deki sosyal konut projesinin anahtar teslim sürecinin başladığını duyurdu. Başvurular 31 Aralık 2024'e kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 13:27
TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

TOKİ'den Akseki Konut Projesi Açıklaması

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin dört bir yanında sürdürdüğü sosyal konut projeleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Antalya’nın Akseki ilçesinde inşa edilen sosyal konut projesinin anahtar teslim sürecinin başladığı müjdelenirken, hak sahipleri belirtilen projeye 31 Aralık 2024 tarihine kadar sahip olabilecek.

TOKİ Akseki Konut Projesinin Detayları

Antalya Akseki Boğaz Mahallesi'nde yer alan bu önemli projede toplam 126 konut bulunmakta. Projeye ait konutlar, metre kare büyüklüğü, fiyatı ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Proje kapsamında inşa edilen konutlar arasında 90 adet 2+1 daire ve 36 adet 3+1 daire yer alıyor.

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Güvenli ve Modern İnşaat Teknikleri

Konutların inşasında kullanılan modern yapı teknikleri, projeyi yalnızca estetik açıdan değil, güvenlik açısından da bir üst seviyeye taşıyor. Depreme dayanıklı radye temel üzerinde inşa edilen yapılar, tünel kalıp sistemi ile oluşturulmuş.

Fiyatlar ve Kiralama Seçenekleri

Akseki'de TOKİ konutlarının fiyatları, projeye ve daire özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. 2+1 daireler, 2.250.000 TL civarında satışa sunulmaktadır. Ayrıca, yeni konut projeleri ve kiralık daireler mevcut olup, kiralık daire fiyatlarının 12.000 TL civarında olduğu bildirilmektedir.

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