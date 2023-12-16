Topaklanmayan çorba için blender kullanmaya son! Bu yöntem su gibi yapıyor

Malzemeler:

- 1 su bardağı kırmızı mercimek

- 1 adet soğan, doğranmış

- 2 diş sarımsak, doğranmış

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 4 su bardağı sebze suyu veya tavuk suyu

- 1 çay kaşığı kurutulmuş kekik

- 1 çay kaşığı toz kimyon

- tuz ve karabiber (isteye göre)

- zeytinyağı





Yapılışı:

Mercimekleri bol suyla yıkayıp süzün.

Zeytinyağını tencereye koyup ısıtın.

Soğan ve sarımsağı ekleyip yumuşayana kadar kavurun. Mercimek, salça, kekik ve kimyonu ekleyin. Daha sonra birkaç dakika kızartın.

Tencereye sebze ya da tavuk suyunu ekleyin. Kaynadığında ateşi kısıp kapağını kapatın.

Mercimekler yumuşayıncaya ve çorba kıvamına gelinceye kadar yaklaşık olarak 20 dakika pişirin. Ara ara karıştırıp kontrol edin.

Mercimekler iyice piştikten sonra çorbayı ateşten alın, soğumasını bekleyin. Soğutulmuş çorbayı bir çırpma teliyle ya da çatalla ezin.

Mercimeklerin pürüzsüz bir kıvam aldığından emin olana kadar ezmeye devam edin. Pürüzsüz çorbanızı ocakta yeniden ısıtın. Çorba koyu olursa biraz su ekleyin. Tuz, karabiberle tatlandırın. Çorba kaynamaya başlayınca ocaktan alın ve afiyetle yiyin.

Bu kolay tarif, blender gerektirmeden pürüzsüz ve lezzetli mercimek çorbası yapmanızı sağlar.