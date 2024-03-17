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Toplu taşımaya para vermeye son! Cumhurbaşkanı jestiyle o kişilere ücretsiz oldu!

Günlük yaşantımızda toplu ulaşım araçları çok önemli bir rol oynuyor. Toplu taşımayı her gün kullanmak bu ekonomik süreçte insanları bazen zorluyor. İşte bu işi yapan kişiler artık bunu dert etmesin. Çünkü 2025 yılına kadar toplu taşıma araçlarına beş kuruş ödemeyecekler. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 17.03.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 17:13
Toplu taşımaya para vermeye son! Cumhurbaşkanı jestiyle o kişilere ücretsiz oldu!

Toplu taşıma kullanan milyonlarca insandan bazı özel durumları olanlar ya ücretsiz ya da indirimli faydalanabiliyor. Yeni alınan bir kararla artık o işi yapanlara toplu taşıma ücretsiz oldu. Detaylar haberimizde…

hülya

O KİŞİLERE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLDU! CUMHURBAŞKANI İMZAYI ATTI: TEK KURUŞ ÖDEMEYECEKLER

Toplu taşımayı kullanan bu kişiler bu haberi duyunca çok sevinecek. Başkan resmen imzaladı. 2025 yılına kadar bir kuruş ödemeden toplu taşımayı kullanabilecekler. İşte bu konuya ilişkin ayrıntılar…

Toplu taşıma milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor ve bazılarına ücretsiz hizmet veriliyor. Bu kapsamda ücretsiz hizmetten yararlananlar arasında İl teşkilatına bağlı Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı (AFAD) çalışanları da yer alıyor. Son bilgilere göre AFAD çalışanları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzalaması halinde 2025 yılına kadar otobüsleri ücretsiz kullanabilecek.

Resmî Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan karar çerçevesinde 7'nci toplu sözleşmenin, memurların mali ve sosyal hakları ile genel olarak hizmet sektörü ve il AFAD personel teşkilatına ilişkin 2024 ve 2025 yıllarını kapsadığı, resmi üniforma giydikleri sürece. Toplu taşıma araçlarının ücretsiz kullanımına ilişkin düzenlemeler var.

Karara göre, askeri üniforma giyen kişiler AFAD il teşkilatında ve arama kurtarma kuvvetlerinde görev yapıyor; Arama kurtarma teknisyenleri, afet ve acil durum arama kurtarma birim personeli ile il afet ve acil arama kurtarma ekibi personeli, Aralık ayına kadar belediye ve bağlı kuruluşları ile onlara bağlı dernek, kuruluş, işletme ve şirketlerin sunduğu toplu taşıma hizmetlerinden 31.12.2025 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecekler.

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