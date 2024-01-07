Toz kaplanan elektrikli süpürgeyi tertemiz yapıyor! Bu temizlik tüyosunu bilenlerin evi ışıl ışıl olacak

Ev düzeni sağlamak adına sıklıkla başvurduğumuz elektrikli süpürgeler, görünmeyen kir ve mikroplarla dolu olabilir. Arizona Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, bu süpürgelerin ve fırçalarının mikrop ve bakteri yuvasına döndüğünü gösteriyor. Bu sebeple, elektrikli süpürgelerin periyodik olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi elzemdir.

Elektrikli süpürge temizliği için şu adımlar izlenebilir:

Her Kullanımdan Sonra Fırçaları Kontrol Edin:

Elektrikli süpürgenizi kullanım sonrasında fırçaları kontrol ederek, saç veya kirle dolup dolmadığını kontrol edin. Eğer fırçalara sarılmış maddeler varsa, kesmek yerine bir makas kullanarak temizleyin. Sonrasında dezenfektan sprey kullanarak fırçaları sterilize edin.

Hazneyi Düzenli Aralıklarla Boşaltın:

Elektrikli süpürge haznesini tamamen doldurmadan önce, her kullanımdan sonra boşaltmaya özen gösterin. Haznenin yarısından üçte ikisine kadar olan doluluk oranında boşaltmak, mikropların birikmesini önler.





Aylık Filtre Kontrolü ve Temizleme:

Elektrikli süpürge filtreleri yılda bir kez temizlenmelidir, ancak daha sık kontrol edilmelidir. Yıkanabilirse, filtreleri çıkarın, suyla çalkalayın ve tamamen kurumasını bekleyin.

Yılda Bir Kez Derin Temizlik:

Elektrikli süpürgenizi yılda bir kez tamamen sökerek detaylı bir temizlik yapın. Yıkanabilir parçaları sıcak su ve bulaşık sabunuyla temizleyin. Basınçlı hava kullanarak köşe ve çatlaklarda biriken tozları temizleyin. Dış parçaları temizlik beziyle silin.

10 Yılda Bir Yenileme:

Elektrikli süpürgelerin yaşları arttıkça, çevreye daha fazla kirletici yayabileceği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Genelde elektrikli süpürgelerin ömrü ortalama sekiz yıldır. Ancak düzenli bakım ve temizlik uygulamalarıyla bu süreyi 10 yıla kadar uzatabilirsiniz.





Temizlik kurallarına uyulduğunda, sadece gözle görünen yüzeyler değil, aynı zamanda elektrikli süpürgeler aracılığıyla gizlenmiş mikroplar da evlerimizden uzaklaştırılabilir.