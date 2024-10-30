Trabzon'da 1 Milyonun Üzerinde Turist Konakladı

Trabzon'da Turizm Verileri Yükselişte

Trabzon, 2023 yılı ocak-eylül döneminde 1 milyon 164 bin 137 turist ile önemli bir konaklama rakamına ulaştı. Bu sayının 648 bin 510'unu yabancı turistler oluşturdu.

Yerli ve Yabancı Turist Dağılımı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bu yıl içinde yerli turist sayısı 515 bin 627 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde ise Trabzon'da 1 milyon 138 bin 743 turist konaklamıştı.

Körfez Ülkeleri Önde

Konaklama istatistiklerine göre, bu yıl en fazla turist Suudi Arabistan'dan geldi. Suudi Arabistan 322 bin 34 turist ile ilk sırada yer alırken, onu Umman, İran, Irak ve Kuveyt takip etti.

Konaklama Tesislerinde Artış

Trabzon'daki konaklama tesislerinin sayısı 247'den 291'e yükselmişken, yatak sayısı da 8 bin 662'den 14 bin 95'e çıkmıştır. İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, konaklama tesislerindeki yatak sayısının geçen yıla göre %60 oranında arttığını açıkladı.

Dünya Genelinde Ziyaretçi Profili

Erdoğan, Trabzon'un sadece Körfez ülkelerinden değil, Afrika, Amerika, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika'dan gelen turistlerle de dolup taştığını belirtti. "Trabzon, Körfez pazarında en çok tercih edilen destinasyon olma konumunu korudu" dedi.