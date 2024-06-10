Ankara, Eskişehir, Kırşehir ve o illere kara haber! Tüm planlar iptal olacak

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METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerine göre Trakya batı kesimi, Marmara bölgesi güney kesimi, Kuzey ve İç Ege bölgesi, Batı Akdeniz bölgesi iç kesimleri, Toroslar bölgesi, Batı Karadeniz bölgesi iç kesimleri, Doğu Anadolu bölgesi kuzeydoğu kesimi çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgeler parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-10 derece üstünde olması bekleniyor. Rüzgarın genel olarak kuzeyli olarak ara ara orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde Amasya il çevresi, Cuma günü öğle saatleri itibariyle İç Ege bölgesi doğu kesimi, İç Anadolu bölgesi kuzeybatı kesiminde gök gürültülü sağanak yağış beklentisi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor. Bölgelere ve illere göre beklenen hava durumu tahminleri şu şekilde;





MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Trakya'nın batısının, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneyinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunun, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kuzey ve İç Ege'nin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 24°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 23°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 22°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkisinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 42°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 29°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 20°C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeybatı kesimleri, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra (Yozgat ve Sivas hariç) bölgenin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, bölgenin kuzeybatısında görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yarın yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yarın yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 20°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam Çorum ve Amasya çevrelerinin, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Doğu Kararadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 20°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 29°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 22°C, 39°C

Az bulutlu

SİİRT 22°C, 37°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 27°C, 41°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde kuzeyi yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yer yer 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, bugün akşam saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar; Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, yarın (Cuma) gece saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.