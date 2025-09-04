Trabzon'da 3. Ordu Bandosu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri
Ortahisar'da Zafer Bayramı etkinliği
Trabzon'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu konser verdi.
Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ortahisar ilçesindeki bir alışveriş merkezinde sahne alan bando ekibi, Binbaşı Onur Arınç Duran yönetiminde marşlar ve türküler seslendirdi.
Konseri izleyen vatandaşlar, zaman zaman marşlara eşlik etti.
3. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Trabzon'un, Ortahisar ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, Binbaşı Onur Arınç Duran yönetiminde konser verdi.