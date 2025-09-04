DOLAR
Trabzon'da 3. Ordu Bandosu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri

Trabzon Ortahisar'da 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu, Binbaşı Onur Arınç Duran yönetiminde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda alışveriş merkezinde konser verdi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 17:04
Ortahisar'da Zafer Bayramı etkinliği

Trabzon'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu konser verdi.

Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ortahisar ilçesindeki bir alışveriş merkezinde sahne alan bando ekibi, Binbaşı Onur Arınç Duran yönetiminde marşlar ve türküler seslendirdi.

Konseri izleyen vatandaşlar, zaman zaman marşlara eşlik etti.

3. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Trabzon'un, Ortahisar ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, Binbaşı Onur Arınç Duran yönetiminde konser verdi.

