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Trabzon'da Çocuklar Anadolu Masallarıyla Buluştu

Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde çocuklar, Anadolu masallarıyla eğlenceli bir deneyim yaşadı.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 18:24
Trabzon'da Çocuklar Anadolu Masallarıyla Buluştu

Trabzon'da Çocuklar Anadolu Masallarıyla Buluştu

Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Anadolu Masal Yolu" etkinliğinde çocuklar, keyifli bir masal deneyimi yaşadı. Etkinlik, Trabzon Müzesi'nde gerçekleştirildi ve Okul Öncesi Öğretmeni İnci Özkan liderliğindeki proje ile farklı masallar her gün çocuklara anlatıldı.

Etkinlik süresince anlatılan masallar arasında Ayağına Diken Batan Serçe, Altın Balta, Üç Derviş, Tuz Masalı, Dilek Kuşu, Nardaniye Hanım, Rüzgaroğlu ve Bit Hatun Pire Bey yer aldı. Özkan, Anadolu masallarını çocuklara aktarırken hem boyama kitapları hem de masal anlatımlarıyla zenginleştirdiklerini belirtti.

İnci Özkan, "Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzon Müzesi'nde 9 gün boyunca Anadolu masallarını buluşturduk. Halkımızın ilgisi oldukça fazlaydı. Hem çocuklar hem de ebeveynler etkinliklere katıldı" şeklinde konuştu.

Anadolu'nun zengin masal kültürüne vurgu yapan Masal anlatıcısı ve ilkokul öğretmeni Mürsel Hunutlu, "Yoğun bir katılım oldu. Çocuklar masal dinlemeyi çok seviyor. Masalların içinde bulunan mutlu edici öğeleri, renklendirerek çocukların ilgisini çekmeye çalışıyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan velilerden Burak Cansız, masal geleneğini yaşatmak istediklerini aktararak, "Ecdadımızdan gelen zengin bir anlatım var. Her akşam çocuğuma masal okuyorum ve bu tür organizasyonlar çok değerli. Desteği olanlara teşekkür ederiz" şeklinde ifadelerde bulundu.

Festival çerçevesinde bunun yanı sıra Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde pandomim ilüzyon gösterisi ve çeşitli çocuk etkinlikleri de düzenlendi.

Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında "Anadolu Masal Yolu" etkinliğinde çocuklara masallar...

Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında "Anadolu Masal Yolu" etkinliğinde çocuklara masallar anlatıldı.

Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında "Anadolu Masal Yolu" etkinliğinde çocuklara masallar...

Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında "Anadolu Masal Yolu" etkinliğinde çocuklara masallar anlatıldı.

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