Trabzon'da Deprem Riski Karada: KAFZ Tehdidi Öne Çıkıyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Özgenç Akın, Trabzon'un deprem açısından risksiz bir bölge olmadığını belirterek, son depremin denizdeki fayda meydana geldiğini ancak asıl tehdidin Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) olduğunu söyledi.

Son deprem ve bölgesel değerlendirme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre önceki gün saat 23.15'te Trabzon’un Ortahisar ilçesinin yaklaşık 28 kilometre açığında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Akın, bu depremin şaşırtıcı olmadığını ifade etti. Akın, özellikle alüvyal zeminlerde ve heyelan riski taşıyan alanlardaki yapıların Türk Bina Deprem Yönetmeliği'ne uygun yapılmasının veya kontrol edilmesinin önemine dikkat çekti.

Akın, deprem büyüklüğü ile şiddet arasındaki farkı anlatarak, "Farklı büyüklükteki depremler aynı şiddette olabilir, aynı şiddetteki depremler farklı büyüklükte de olabilir. Sağlam olmayan zeminlerde şiddet daha fazla olacaktır" dedi. Ayrıca metinde geçen son 3.7 büyüklüğündeki depremde sahile yakın alüvyal zeminlerin daha fazla sallandığını belirtti.

Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun önemi

Akın, denizde meydana gelen fay hareketlerinden ziyade bölge için daha büyük riskin Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAFZ) olduğunu vurguladı. KAFZ'nin çok büyük depremler üretebilme kapasitesine sahip olduğunu belirten Akın, Trabzon'un bu fay hattına yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi.

Geçmiş örneklerine değinen Akın, Türkiye'nin en büyük depremlerinden biri olan 7.9 büyüklüğündeki 1939 Erzincan depreminde Trabzon'da can kayıpları yaşandığını hatırlattı. Ayrıca Bingöl Yedisu bölgesinde beklenen 7'den büyük depremin Trabzon'u olumsuz etkileyebileceğini belirtti ve KAFZ'da oluşabilecek depremlerin deniz içindeki depremlerden daha belirleyici olacağını söyledi.

Tsunami, artçılar ve öneriler

Akın, Trabzon ve çevresinde hayatı olumsuz etkileyecek düzeyde bir tsunami riskinin olduğunu düşünmediğini söyledi. Ayrıca sosyal medyadaki "avizeler sallanmadı" yorumlarına açıklık getirerek, bunun nedeninin bölge sakinlerinin depreme çok yakın—yaklaşık 20 kilometre—olmaları ve yalnızca P dalgası'nı hissetmiş olmaları olduğunu belirtti.

Artçı depremleri tahmin etmenin zor olduğunu söyleyen Akın, genellikle artçıların ana şoktan 1–2 derece daha düşük büyüklükte olduğunu, eğer söz konusu deprem bir öncü (önek) depremse daha büyük bir depremin olabileceğini, ancak şu an için bunun beklenmediğini ifade etti. Sonuç olarak Akın, "Trabzon risksiz ya da deprem tehlikesi olmayan bir bölge değil" vurgusunu yaptı ve yapıların uygun tasarlanması, zemin etütlerinin parsel bazında yapılmasının zararları önlemede belirleyici olduğunu söyledi.

Özetle: Denizdeki hafif depremler olağanken, asıl tehdit KAFZ kaynaklı büyük depremler; yapı güvenliği ve zemin-etüt çalışmaları öncelik olmalı.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KTÜ) JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİSMOLOJİ ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ DR. ÖZGENÇ AKIN, TRABZON’UN RİSKSİZ YA DA DEPREM TEHLİKESİ OLMAYAN BİR BÖLGE OLMADIĞINI BELİRTEREK, "DEPREM DENİZDEKİ BİR FAYDA MEYDANA GELDİ. BU FAYIN ÇOK BÜYÜK OLMADIĞINI BİLİYORUZ. ANCAK DEPREM AÇISINDAN DAHA ÖNEMLİ OLAN KUZEY ANADOLU FAY HATTI. ÇOK BÜYÜK DEPREMLER ÜRETEBİLEN BİR FAY HATTI. BİZİM BUNA UZAKLIĞIMIZ YAKLAŞIK 150 KİLOMETRE. DENİZ İÇERİSİNDEKİ DEPREMLERDEN ÇOK KUZEY ANADOLU FAY HATTINDA MEYDANA GELEBİLECEK DEPREMLER BÖLGEMİZİ ETKİLEYEBİLİR" DEDİ.