Trabzon'da Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali Başladı

Trabzon'da, 17 ilden 100 kadın kooperatifinin katılımıyla düzenlenen "Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali" başlayarak şehirde büyük bir heyecan yarattı.

Festivale, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Karadeniz Bölgesi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği önemli katkılarda bulundu. Trabzon Fuar Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilen festivalde konuşan Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, kooperatifçiliğin sadece ekonomik bir model değil, aynı zamanda bir dayanışma kültürü olduğunu vurguladı.

Hökelekli, Birleşmiş Milletler’in 2025 yılını Uluslararası Kooperatifler Yılı olarak ilan ettiğini hatırlatarak, yerel kooperatiflerin toplumsal gelişim ve ekonomik adaletin sağlanmasında ne denli önemli bir rol oynadığını belirtti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kadınların üretim süreçlerine katılımının ekonomiye büyük katkı sağladığını ifade etti. "Yerel yöneticiler olarak üretimi teşvik etmek bizim için bir lütuf değil, görevdir. Üreten her kadına pazar garantisi sunuyoruz," dedi.

Genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üretim, istihdam, yatırım ve ihracat odaklı vizyonuna odaklandıklarını belirterek, kadın kooperatiflerinin ekonomik ve sosyal kalkınma için önemli olduğuna dikkat çekti. Ayrıca açılışta, katkı sunan tüm paydaşlara ve katılımcılara teşekkür etti.

Festivalin açılışı, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve Karadeniz Bölgesi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği Başkanı Bahar Kastan gibi önemli isimlerin konuşmalarıyla gerçekleştirilirken, stantlar gezilerek kadınların el emeği ürünleri incelendi. Festivalin 3 gün boyunca ziyaretçileri ağırlayacağı bildirildi.

Trabzon'da, 17 ilden 100 kadın kooperatifinin katılımıyla düzenlenen "Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali" başladı. DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, festival açılışında konuştu.

Trabzon'da, 17 ilden 100 kadın kooperatifinin katılımıyla düzenlenen "Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali" başladı. DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, festival açılışında konuştu.