Trabzon'da Sonbahar Renkleri: Sisirna ve Karadağ Yaylaları

Trabzon'un yüksek kesimleri sonbaharın renkleriyle kaplandı; Sisirna ve Karadağ Yaylaları doğaseverler ve fotoğrafçılar için eşsiz manzaralar sunuyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 12:13
Trabzon'un Yüksek Kesimlerinde Sonbahar Büyüsü

Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarına sahip olmasının yanı sıra doğal güzellikleriyle de öne çıkan Trabzon'un yüksek kesimleri sonbahar renkleriyle kaplandı.

Sisirna Yaylası ve Karadağ Yaylası'nda renk şöleni

Dağ ve yayla turizmine yönelik pek çok alternatif sunan Trabzon, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin tercihleri arasında yer alıyor.

Turizm potansiyelini her geçen gün artıran kentin yüksek kesimleri, sonbaharla birlikte farklı güzellikler sunuyor.

Akçaabat ilçesindeki Sisirna Yaylası ile Düzköy ilçesindeki Karadağ Yaylası güzergahı da sonbahar renkleriyle doğaseverleri ağırlıyor.

Yaylalara ulaşımı sağlayan kara yolunda, yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçlar görülmeye değer manzara oluşturuyor.

Ziyaretçiler, sonbahar renklerine bürünen ağaçların çevrelediği yolda ilerlerken, vadileri dolduran sis bulutları arasında keyifli bir yolculuk yapma fırsatı buluyor.

Doğaseverlerin ilgisini çeken manzaralar, fotoğraf tutkunlarının da objektiflerine yansıyor.

