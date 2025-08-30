DOLAR
Trabzon Günleri İkinci Gününde: 'Trabzon seni çağırıyor' İlgi Topladı

Büyükşehir ev sahipliğinde düzenlenen Trabzon Günleri ikinci günde yöresel tatlar, söyleşiler ve konserlerle devam etti.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 18:59
Trabzon Günleri ikinci gününde coşkuyla sürdü

'Trabzon seni çağırıyor' sloganıyla başlayan etkinlikler, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Valilik ve Trabzon Dernekler Federasyonu işbirliğinde ikinci gününde de yoğun ilgi gördü.

İlçe stantları ve yöresel lezzetler öne çıktı

İpek Yolu Fuar Alanı'nda kurulan stantları gezen ziyaretçiler, ilçelerin tanıtım faaliyetlerine ve yöresel ürünlere ilgi gösterdi. Ziyaretçilere Vakfıkebir ve mısır ekmeği ile fındık, peynir gibi yöreye özgü yiyecekler ikram edildi.

Söyleşiler, şiir ve konserlerle kültürel zenginlik vurgulandı

Etkinlik kapsamında bir şiir dinletisi düzenlendi. Ayrıca 'Trabzon Fetih Tarihi' ve 'Trabzonspor' konulu söyleşiler gerçekleştirildi. Organizasyonun ikinci günü, akşam verilecek konserlerle tamamlanacak.

Trabzon Günleri, 7 Eylül Pazar günü sona erecek.

