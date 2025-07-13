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Trabzon Kültür Yolu Festivali, Bayhan Konseriyle Final Yaptı

Trabzon Kültür Yolu Festivali, Bayhan konseri ile son bulurken, çeşitli etkinlikler de büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 23:21
Trabzon Kültür Yolu Festivali, Bayhan Konseriyle Final Yaptı

Trabzon Kültür Yolu Festivali Son Buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Trabzon Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle muhteşem bir sona imza attı.

Bayhan'dan Unutulmaz Performans

Festivalin finalinde, ünlü sanatçı Bayhan Trabzon Fuar Merkezi'nde sahne aldı. Hayranlarıyla buluşan Bayhan, sevilen parçalarını seslendirirken, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Eş Zamanlı Etkinlikler

Bayhan konserinin yanı sıra, festival çerçevesinde Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde Züleyha ile Sınırsız Sohbetler adlı bir program gerçekleştirildi. Ses sanatçısı Züleyha Ortak, Klinik Psikolog-yazar Beyhan Budak ile birlikte kaliteli ilişki, değersizlik hissi ve mutluluk arayışı gibi konular üzerinde derinlemesine bir sohbet yaptı.

Okuyucularla Buluşma

Program sonunda, Beyhan Budak katılımcıların kitaplarını imzalayarak, okuyucularıyla özel bir anı paylaşma fırsatı buldu.

Trabzon Kültür Yolu Festivali, sanatseverlere dolu dolu bir deneyim sunarak kültürel etkinliklerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında organize edilen "Trabzon...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında organize edilen "Trabzon Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sona erdi. Festivalin son gününde şarkıcı Bayhan, Trabzon Fuar Merkezi'nde sahneye çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında organize edilen "Trabzon...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında organize edilen "Trabzon Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sona erdi. Festivalin son gününde şarkıcı Bayhan, Trabzon Fuar Merkezi'nde sahneye çıktı.

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