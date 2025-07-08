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Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Ahşap Oyma ve Giyim Teknolojileri Atölyeleri Düzenlendi

Trabzon Kültür Yolu Festivali, ahşap oymacılık ve giyim teknolojileri atölyeleriyle katılımcılara yenilikçi deneyimler sundu.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 13:42
Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Ahşap Oyma ve Giyim Teknolojileri Atölyeleri Düzenlendi

Trabzon'un kalbinde gerçekleşen Kültür Yolu Festivali, ahşap oyma ve giyim teknolojileri ile dolu etkinliklere ev sahipliği yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen bu festivalde, katılımcılar, Trabzon Botanik Parkı’nda çeşitli atölyelere katılarak yaratıcılıklarını sergiledi.

Atölyelerde, katılımcılara dikiş ve elbise tasarımı konusunda eğitim verilirken, ahşap oymacılığı deneyimi yaşama fırsatı da sunuldu. Giyim teknolojileri atölyesi usta öğreticisi Filiz Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Atölyemizde daha önce dikiş makinesi kullanmamış olanlara dikiş tekniklerini öğretmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Çocukların katılımına yönelik özel çalışmalar da düzenlendiğini vurgulayan Kalaycı, "Çocuklar için hazırladığımız el yapımı oyuncaklar üzerinde kıyafet tasarlama etkinliği gerçekleştiriyoruz. 'İlk Elbiseni Sen Tasarla' başlığı altında kumaşlardan elbiseler kesip, baskı yaparak kendi tasarımlarını oluşturmalarına yardımcı olacağız. Ayrıca, katılımcılara toka, drapaj ve dikiş teknikleri hakkında pratik çalışmalar yaptırılacak" şeklinde konuştu.

Ahşap oymacılığı atölyesi sorumlusu Lokman Şentürk de katılımcılarla birlikte torna tezgahı

Atölyeler, büyük bir ilgiyle devam ederken, etkinliklerin perşembe günü sona ereceği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında ahşap oyma ve...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında ahşap oyma ve giyim teknolojileri atölyeleri gerçekleştirildi. Atölyede çocuklara yönelik 'İlk elbiseni sen tasarla' etkinliği yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında ahşap oyma ve...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında ahşap oyma ve giyim teknolojileri atölyeleri gerçekleştirildi. Atölyede çocuklara yönelik 'İlk elbiseni sen tasarla' etkinliği yapıldı.

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