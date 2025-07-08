Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Ahşap Oyma ve Giyim Teknolojileri Atölyeleri Düzenlendi

Trabzon'un kalbinde gerçekleşen Kültür Yolu Festivali, ahşap oyma ve giyim teknolojileri ile dolu etkinliklere ev sahipliği yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen bu festivalde, katılımcılar, Trabzon Botanik Parkı’nda çeşitli atölyelere katılarak yaratıcılıklarını sergiledi.

Atölyelerde, katılımcılara dikiş ve elbise tasarımı konusunda eğitim verilirken, ahşap oymacılığı deneyimi yaşama fırsatı da sunuldu. Giyim teknolojileri atölyesi usta öğreticisi Filiz Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Atölyemizde daha önce dikiş makinesi kullanmamış olanlara dikiş tekniklerini öğretmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Çocukların katılımına yönelik özel çalışmalar da düzenlendiğini vurgulayan Kalaycı, "Çocuklar için hazırladığımız el yapımı oyuncaklar üzerinde kıyafet tasarlama etkinliği gerçekleştiriyoruz. 'İlk Elbiseni Sen Tasarla' başlığı altında kumaşlardan elbiseler kesip, baskı yaparak kendi tasarımlarını oluşturmalarına yardımcı olacağız. Ayrıca, katılımcılara toka, drapaj ve dikiş teknikleri hakkında pratik çalışmalar yaptırılacak" şeklinde konuştu.