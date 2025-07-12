DOLAR
40,15 0%
EURO
47,03 0%
ALTIN
4.336,36 0%
BITCOIN
4.712.862,36 -0,21%

Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Fatma Turgut Coşkusu

Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Fatma Turgut, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 23:27
Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Fatma Turgut Coşkusu

Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Bir Gece

Trabzon Kültür Yolu Festivali, Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerleColorful bir atmosferde başladı. Bu kapsamda Fatma Turgut, hayranlarıyla buluşarak sahne aldı.

Fatma Turgut'un Sahne Performansı Göz Doldurdu

Konsere katılan vatandaşlar, Turgut'un sevilen şarkılarını coşkuyla seslendirmesiyle adeta eğlence dolu anlar yaşadı. Sanatçının performansı, dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Festivalin Diğer Etkinlikleri

Festival kapsamında, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde "Büyük Aile Biz Güçlü Bir Aileyiz" konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Ayrıca, Haluk Ongan Sahnesi'nde "Mana İkliminden Damlalar" dinletisi ve Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde çocuklar için çeşitli oyunlar ve yarışmalar düzenlendi. Tiyatro oyunu ile de festival renkli bir şova ev sahipliği yaptı.

Etkinlikler yarın da devam edecek ve konserler, söyleşiler, sergiler gibi birçok etkinlikle festival sona erecek.

Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında Fatma Turgut sahne aldı. Türkiye Kültür Yolu Festivali...

Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında Fatma Turgut sahne aldı. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde, Fuar Merkezi'nde verilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında Fatma Turgut sahne aldı. Türkiye Kültür Yolu Festivali...

Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında Fatma Turgut sahne aldı. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde, Fuar Merkezi'nde verilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

Bitcoin'de Tarihi Yükseliş: 118.450 Dolar İle Yeni Rekor!

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Ankara'da Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Kamu Yönetiminde Önemli Atamalar

SGK'dan Çifte Maaş Devrimi: Milyonlarca Kadına Ek Gelir Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Fatma Turgut Coşkusu
2
Trabzon'da 15. Uluslararası Sanat Günleri'nde Dolu Dolu Söyleşiler
3
Küpkaya Kanyonu, Ziyaretçilerini Bekliyor: Doğa Harikası Yeniden Canlandı
4
Devlet Opera ve Balesi'nden Çelebi Operası'na Büyük Taşıma: Atatürk'ün Mirasına Saygı
5
Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden Sevgililer Günü Konseri
6
Antalya'da 'Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi' Filminin Galası Gerçekleşti
7
Gratis Türkiye Geneli 62 Farklı Pozisyon İçin Personel Alımı Yapıyor! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek

Ankara'da Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Kamu Yönetiminde Önemli Atamalar

MTV Ödemeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz! Gecikme Zamları Kapıda

Bitcoin'de Tarihi Yükseliş: 118.450 Dolar İle Yeni Rekor!

SGK'dan Çifte Maaş Devrimi: Milyonlarca Kadına Ek Gelir Fırsatı!

O İlde En Düşük İşçi Maaşı 75.000 TL'ye Yükseldi!

Devletten Çocuklu Hanelere Müjdeli Zam: SED Desteği 8.198 TL'ye Yükseldi!