Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Fatma Turgut Coşkusu

Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Bir Gece

Trabzon Kültür Yolu Festivali, Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerleColorful bir atmosferde başladı. Bu kapsamda Fatma Turgut, hayranlarıyla buluşarak sahne aldı.

Fatma Turgut'un Sahne Performansı Göz Doldurdu

Konsere katılan vatandaşlar, Turgut'un sevilen şarkılarını coşkuyla seslendirmesiyle adeta eğlence dolu anlar yaşadı. Sanatçının performansı, dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Festivalin Diğer Etkinlikleri

Festival kapsamında, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde "Büyük Aile Biz Güçlü Bir Aileyiz" konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Ayrıca, Haluk Ongan Sahnesi'nde "Mana İkliminden Damlalar" dinletisi ve Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde çocuklar için çeşitli oyunlar ve yarışmalar düzenlendi. Tiyatro oyunu ile de festival renkli bir şova ev sahipliği yaptı.

Etkinlikler yarın da devam edecek ve konserler, söyleşiler, sergiler gibi birçok etkinlikle festival sona erecek.

Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında Fatma Turgut sahne aldı. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde, Fuar Merkezi'nde verilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında Fatma Turgut sahne aldı. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde, Fuar Merkezi'nde verilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.