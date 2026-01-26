Trakya Gümrük, Dünya Gümrük Günü'nde Eski Camii Önü'nde Lokma İkramı

Vatandaşlara ikram ve kutlama programı düzenlendi

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Eski Camii önünde düzenlenen programda vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Arif Köroğlu, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Köroğlu, yapılan hayırların kabul olmasını temenni ettiğini belirtti.

Program kapsamında ayrıca gümrüklerde görev yapan personele çalışmalarında başarılar dilenirken, Türk milleti ve İslam âleminin mübarek üç ayları da tebrik edildi.

