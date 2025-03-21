TRT Tabii'de 'Sürgünler' İzleyiciyle Buluştu

'Sürgünler' Tabii'de Yayınlandı

TRT'nin dijital platformu tabiide, bugün izleyiciyle buluşan 'Sürgünler' dizisi, izleyenleri etkileyecek bir hikaye sunuyor. Başrollerinde Oktay Çubuk ve Ezgi Şenler gibi güçlü isimlerin yer aldığı yapım, 2. Dünya Savaşı yıllarını konu alıyor.

Dizinin Konusu Hakkında

Dizide, büyük bir aşiretin varisi olan Halil’in, bir komplo sonucunda Sinop Cezaevi’ne sürgün edilmesi, ardından gerçeği ortaya çıkarmak ve intikam almak için verdiği kaçış mücadelesi izleniyor. Halil karakterine hayat veren Oktay Çubuk ile yolları cezaevinde kesişen Meryem karakterini canlandıran Ezgi Şenler, dizinin duygusal derinliğini artırıyor.

Dizinin acımasız cezaevi müdürü Vural karakterini ise başarılı oyuncu Serdar Orçin canlandırıyor. Yönetmen koltuğunda Barış Erçetin bulunurken, özgün hikaye Selen Mert Taşkın tarafından yazılmış ve senaryosu Volkan Sümbül tarafından kaleme alınmıştır.

Destekleyici Karakterler ile Zenginleşiyor

Deniz Hamzaoğlu, Ferit Kaya, Sinan Demirer, Kemal Burak Alper, Kadim Yaşar, Burak Şafak ve Mehmet Usta gibi isimler de dizinin kadrosunda yer alarak hikayeyi zenginleştiriyor.

Hikaye, Fransa’da eğitim gören Halil’in memleketine dönmek zorunda kalması ile başlıyor. Savaşın acımasız yüzü ve cezaevindeki zorlu yaşam öyküsünü merakla bekleyen izleyiciler için 'Sürgünler', soluksuz izlenecek bir dizi olarak öne çıkıyor.