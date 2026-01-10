TTK'da 3 Ocağa İş Durdurma Raporu: Yedek Enerji Kaynağı Eksikliği

Çalışma Bakanlığı müfettişleri, TTK'ya bağlı 3 ocakta yedek enerji eksikliği nedeniyle iş durdurma raporu hazırladı; Vali Osman Hacıbektaşoğlu sürecin değerlendirileceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 14:45
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 14:56
TTK'da 3 Ocağa İş Durdurma Raporu: Yedek Enerji Kaynağı Eksikliği

TTK'da 3 Ocağa İş Durdurma Raporu: Yedek Enerji Kaynağı Eksikliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri kritik sistemlerde ikinci enerji kaynağı bulunmadığını tespit etti

Zonguldak’ta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı iş müfettişlerinin yaptığı denetimde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)’na ait üç maden ocağında kritik sistemleri besleyecek yedek enerji kaynağı olmadığı belirlendi. Müfettişler bu eksiklikleri gerekçe göstererek söz konusu ocaklar için iş durdurma yönünde rapor hazırladı.

Denetimde, elektrik kesintisi halinde otomatik devreye girmesi gereken havalandırma, su tahliyesi ve insan nakli sistemlerinin ikinci bir enerji kaynağıyla yedeklenmediği tespit edildi. Hazırlanan raporun Zonguldak Valiliğine sunulacağı öğrenildi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya gelen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, rapora ilişkin değerlendirmede bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu, konuyla ilgili olarak "Esasında değişen bir şey yok." dedi ve sürecin mevzuat çerçevesinde ele alınacağını belirtti.

Hacıbektaşoğlu, yönetmelikte resmi bir değişiklik bulunmadığını; ancak müfettişlerin mevcut kuralları iş güvenliğini artırma amacıyla daha farklı yorumladıklarını ifade etti. Vali, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yönetmelik değişmedi. Önceki yönetmelik aynı. Mesela daha önceki denetimlerde tamam olan şey, bugün farklı yorumlanabiliyor. 1 Ocak’ta tamam olan farklı yorumlanabiliyor."

Vali Hacıbektaşoğlu, tespit edilen eksikliklerin ciddiye alındığını, kurumlar arası iş birliğiyle çözüleceğini ve sürecin ilgili bakanlıklar ile TTK tarafından değerlendirileceğini vurguladı. Ayrıca, "Rapor bize gelecek. Kararlar boyutlanması lazım mevzuatımıza göre." dedi ve ekledi: "Bu belli eksikler yerine getirilene kadar yönetmelik; güvenli bir şekilde sadece onların durdurulması gerekiyor."

Vali, sürecin tüm ilgili tarafların bilgisi dahilinde geliştiğini; sendika, işçiler ve iş yeri temsilcilerinin konudan haberdar olduğunu belirtti ve teknik detaylarda uzman olmadığını hatırlatarak değerlendirmelerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yapılacağını söyledi.

ZONGULDAK’TA ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ, TTK’YA AİT 3 MADEN...

ZONGULDAK’TA ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ, TTK’YA AİT 3 MADEN OCAĞINDA KRİTİK SİSTEMLERİ BESLEYEN YEDEK ENERJİ KAYNAĞI OLMADIĞI GEREKÇESİYLE İŞ DURDURMA RAPORU HAZIRLADI. KONUYU DEĞERLENDİREN VALİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU, "RAPOR BİZE GELECEK. TABİ BU KARAR TEBLİĞ EDECEK 24 SAAT İÇİNDE. KARARLAR BOYUTLANMASI LAZIM MEVZUATIMIZA GÖRE. TABİİ BU BELLİ EKSİKLER YERİNE GETİRİLENE KADAR YÖNETMELİK; GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SADECE ONLARIN ÇALIŞMANIN DURDURULMASI GEREKİYOR" DEDİ.

ZONGULDAK’TA ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ, TTK’YA AİT 3 MADEN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Şiddetli Lodos Hayatı Felç Etti: Trafik Lambasına Tutundular
2
Samsun Batı Çevre Yolu'nun Temeli Atıldı: 16,3 km, 6 Şerit
3
Bingöl'de 2 bin 59 TOKİ sosyal konutunun kurası çekildi
4
Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele Sürüyor: İlçe ve Kırsalda 7/24 Çalışma
5
Samsun'da İstiklal Meydanı ve Kurtuluş Yolu Düzenlemesi Sona Yaklaşıyor
6
Şırnak’ta Sosyal Kart başlıyor — Belediye ihtiyaç sahibi ailelere destek
7
Batman'da kırsalda kar 1 metreyi aştı: Köy ve mezra yolları kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları