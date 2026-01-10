TTK'da 3 Ocağa İş Durdurma Raporu: Yedek Enerji Kaynağı Eksikliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri kritik sistemlerde ikinci enerji kaynağı bulunmadığını tespit etti

Zonguldak’ta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı iş müfettişlerinin yaptığı denetimde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)’na ait üç maden ocağında kritik sistemleri besleyecek yedek enerji kaynağı olmadığı belirlendi. Müfettişler bu eksiklikleri gerekçe göstererek söz konusu ocaklar için iş durdurma yönünde rapor hazırladı.

Denetimde, elektrik kesintisi halinde otomatik devreye girmesi gereken havalandırma, su tahliyesi ve insan nakli sistemlerinin ikinci bir enerji kaynağıyla yedeklenmediği tespit edildi. Hazırlanan raporun Zonguldak Valiliğine sunulacağı öğrenildi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya gelen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, rapora ilişkin değerlendirmede bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu, konuyla ilgili olarak "Esasında değişen bir şey yok." dedi ve sürecin mevzuat çerçevesinde ele alınacağını belirtti.

Hacıbektaşoğlu, yönetmelikte resmi bir değişiklik bulunmadığını; ancak müfettişlerin mevcut kuralları iş güvenliğini artırma amacıyla daha farklı yorumladıklarını ifade etti. Vali, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yönetmelik değişmedi. Önceki yönetmelik aynı. Mesela daha önceki denetimlerde tamam olan şey, bugün farklı yorumlanabiliyor. 1 Ocak’ta tamam olan farklı yorumlanabiliyor."

Vali Hacıbektaşoğlu, tespit edilen eksikliklerin ciddiye alındığını, kurumlar arası iş birliğiyle çözüleceğini ve sürecin ilgili bakanlıklar ile TTK tarafından değerlendirileceğini vurguladı. Ayrıca, "Rapor bize gelecek. Kararlar boyutlanması lazım mevzuatımıza göre." dedi ve ekledi: "Bu belli eksikler yerine getirilene kadar yönetmelik; güvenli bir şekilde sadece onların durdurulması gerekiyor."

Vali, sürecin tüm ilgili tarafların bilgisi dahilinde geliştiğini; sendika, işçiler ve iş yeri temsilcilerinin konudan haberdar olduğunu belirtti ve teknik detaylarda uzman olmadığını hatırlatarak değerlendirmelerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yapılacağını söyledi.

