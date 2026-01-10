Tunceli'de 154 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle 362 köy yolundan 154'ü ulaşıma kapandı; İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:39
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:52
Yoğun kar yağışı ulaşımı etkiledi, ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 154 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Tunceli'de dün kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde yağışın etkisi arttı.

Toplamda 362 köy yolundan 154'ünün ulaşıma kapandığı bildirildi. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

