Tunceli'de 154 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Tunceli'de 154 köy yolu ulaşıma kapandı
Yoğun kar yağışı ulaşımı etkiledi, ekipler çalışmalarını sürdürüyor
Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 154 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.
Meteorolojinin uyarı yaptığı Tunceli'de dün kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde yağışın etkisi arttı.
Toplamda 362 köy yolundan 154'ünün ulaşıma kapandığı bildirildi. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
TUNCELİ’DE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KENT GENELİNDE 154 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANIRKEN, EKİPLERİN ÇALIŞMASI ARALIKSIZ SÜRÜYOR