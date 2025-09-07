Tunceli'de 'Bir Anadolu Şenliği' — Ferhat Göçer Konseri

Tunceli'de 'Bir Anadolu Şenliği' coşkusu: Ferhat Göçer sahnede

Tunceli'de düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği' kapsamında ünlü sanatçı Ferhat Göçer konser verdi. Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Mameki Park'ta organize ediliyor.

Konserden notlar

Ferhat Göçer, sahnede seslendirdiği parçalarla dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Konseri izleyenler şarkılara eşlik ederek etkinliğe neşe kattı.

Program akışı

Şenlik kapsamında ayrıca Mehmet Süleyman Oduncu, Serap Sütşurup, Merve Öztürk Sezik, Veysel Özer ve Murat Belet de sahne alacak. Etkinlikler 11 Eylül'e kadar devam edecek.