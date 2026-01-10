Tunceli'de Kızılay ve AFAD'tan Ovacık'ta gıda ve battaniye yardımı

Türk Kızılayı ve AFAD ekipleri, Tunceli Ovacık'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ve battaniye desteği sağladı; hane ziyaretleriyle ihtiyaçlar yerinde tespit edildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:04
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:04
Kış koşullarına rağmen ihtiyaç sahiplerine hızlı yardım

Tunceli'de etkisini artıran kış şartlarına rağmen Türk Kızılayı Tunceli İl Başkanlığı ve AFAD ekipleri, Ovacık ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ve battaniye desteği ulaştırdı.

Kış mevsiminin sert iklim ve coğrafi şartlarına rağmen sosyal yardım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Türk Kızılayı Tunceli İl Başkanlığı ile AFAD ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, saha ziyaretleri ve hane tespitleri yapılarak yardımlar hızlı ve etkin şekilde ulaştırıldı.

"Tunceli’nin her noktasında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Gerçekleştirilen yardım faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Dr. Öğr. Üyesi ve Tunceli Kızılay İl Merkezi Başkanı İlksen Orhan, "Türk Kızılayı Tunceli İl Başkanlığı olarak, Tunceli Valiliğimize bağlı AFAD ekiplerimizle birlikte Ovacık ilçemizde ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda kolisi ve battaniye desteği ulaştırdık. Daha önce de benzer yardımları ilimizin birçok farklı noktalarında gerçekleştirmiş, kış mevsiminin getirdiği iklim ve coğrafi şartlara rağmen bu desteklerin kesintisiz şekilde süreceğini ifade etmiştik. Hane ziyaretleri, taleplere daha hızlı çözüm üretebilmek ve mevcut durumu yerinde tespit edebilmek açısından bizim için büyük önem taşıyor. Bu nedenle Kızılay il başkanı olarak ekiplerimiz ve gönüllülerimiz ile birlikte sahada olmayı, vatandaşlarımızın taleplerini birebir dinlemeyi ve ihtiyaçları kendi hanelerinde tespit etmeyi son derece kıymetli buluyorum. Vatandaşlarımızla doğrudan temas kurmak, Kızılayımızın sunduğu faaliyetlerin doğru ve etkili şekilde ulaşmasını sağlıyor. Amacımız, bağışçılarımızın emanetlerini ihtiyaç önceliği bulunan vatandaşlarımıza doğru ve etkin bir şekilde ulaştırmak ve bizden destek talep eden herkese, ilimizin her ilçesinde ve yerleşim yerinde erişebilmektir. Bu süreçte, bölgenin coğrafi yapısı ve mevsim şartları nedeniyle AFAD ekiplerimizin desteği bizim için büyük önem taşıyor. Kızılay olarak, tüm şartlara rağmen Tunceli’nin her noktasında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

