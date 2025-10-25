Tunceli'de Sonbahar Renkleri: Zirvelerde Ormanlar Sarardı

Tunceli'nin Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçelerindeki ormanlar, Munzur Vadisi Milli Parkı eteklerinde sonbaharın sarı, kızıl ve kahverengi tonlarına büründü.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 10:00
Munzur Vadisi eteklerinde görsel şölen

Tunceli'nin Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde sonbaharın gelişiyle ormanlık alanlarda sarı, kızıl ve kahverenginin sıcak tonları hakim oldu.

Munzur Vadisi Milli Parkı'na ev sahipliği yapan kent, el değmemiş doğasıyla dört mevsim yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor. Sonbahar renkleri özellikle fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Ovacık'ın Karaoğlan, Pülümür'ün Salördek ve Nazımiye'nin Bezik ormanları; sarının, kızılın ve kahverenginin tonlarına bürünerek bölgeyi görsel bir tabloya dönüştürdü.

Bölgedeki Munzur, Meydan ve Sülbüs dağlarının zirveleriyle bütünleşen bu ormanlar, doğaseverler için seyredilmesi keyifli manzaralar sunuyor.

Yaklaşık 2 bin 500 rakımdaki ormanları gezen ziyaretçiler, rotaları boyunca fotoğraf çekip belirli alanlarda piknik yapıyor; bölge doğa turizmi açısından cazibesini koruyor.

Ormanlarda birçok memeli, kanatlı, sürüngen ve yırtıcı tür yaşıyor; bu zengin biyolojik çeşitlilik bölgenin ekolojik değerini artırıyor.

