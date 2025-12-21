DOLAR
Turistik Doğu Ekspresi Yarın Ankara-Kars Hattında Sezona Başlıyor

Turistik Doğu Ekspresi 2025-2026 kış sezonunun ilk seferine yarın Ankara-Kars hattında çıkıyor; sefer günleri, bilet satış kanalları ve fiyatları açıklandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 08:36
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 08:36
Sefer günleri, bilet satışları ve fiyat bilgileri

2025-2026 kış sezonunun gözdesi Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars hattında yarın yeniden raylara iniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen seferin ilk seferi yarın başlayacak.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Turistik Doğu Ekspresi, Ankara’dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars’tan çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Karşılıklı olarak haftada iki tren seferi düzenlenecek.

Biletler bireysel satış ve tur paketleri olmak üzere iki ayrı şekilde sunuluyor. Bireysel biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla temin edilebiliyor.

Yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiği seferlerde, Ankara-Kars güzergâhında bilet fiyatları 14 Ocak’a kadar iki kişi için 14 bin lira, Kars-Ankara hattında ise 12 bin liradan satışa sunuluyor.

16 Ocak’tan itibaren Ankara’dan hareket edecek seferlerin fiyatı 17 bin liradan, Kars’tan hareket edecek seferlerin fiyatı ise 15 bin liradan başlayacak.

