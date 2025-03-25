Türk Dizilerinin Yurt Dışındaki Başarısı Film Stüdyolarının Türkiye'ye İlgi Duyduğu Anlamına Geliyor

Türk dizileri, yurt dışında artan izleyici sayısıyla film stüdyolarının Türkiye'ye ilgisini artırıyor. Türkiye Film Komisyonu Başkanı Sait Yardımcı'nın açıklamaları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 12:24
Türk Dizilerinin Yurt Dışındaki Başarısı Film Stüdyolarının Türkiye'ye İlgi Duyduğu Anlamına Geliyor

Türk Dizi ve Filmleri Yurt Dışında İlgiyle İzleniyor

Türkiye Film Komisyonu Başkanı Sait Yardımcı, Türk dizi ve film ihracatının, dünyanın önde gelen film stüdyolarının Türkiye’ye olan ilgisini artırdığını bildirdi. Yardımcı, 2012 yılında kurulan komisyonun, Türkiye'yi dünya film lokasyonları arasında ön plana çıkarmak için çeşitli projeler yürüttüğünü belirtti.

Yurt Dışında 750 Milyondan Fazla İzleyici

Son yıllarda Türk dizilerinin yurt dışındaki izleyicilerin ilgisini çekmeye başladığını ifade eden Yardımcı, bu talebin dizi ve film sektörünün Türkiye’ye yönelmesine neden olduğunu dile getirdi. Yardımcı, yıllık ortalama 60 dizi ve film üretildiğini ve bu yapımların Asya'dan Avrupa'ya, Balkanlardan Güney Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyaya ihraç edildiğini kaydetti. Türk dizileri, hemen hemen 170 ülkede izleniyor ve yalnızca televizyon izleyicisi olarak 750 milyondan fazla kişiye ulaştığı belirtiliyor.

Türkiye Film Turizmiyle Sektörde Öne Çıkıyor

Türk dizilerinin, Türkiye'nin kültürü, tarihi ve yaşam tarzını tanıtan önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Yardımcı, Hollywood, Bollywood ve diğer büyük platformların Türkiye’ye olan ilgisinin arttığını belirtti. Bu platformlar, çeşitli projeler için Türkiye'yi tercih etmeye başladılar. Yardımcı, film turizminin, Türkiye’nin turizm sektörünün önemli bir parçası haline geldiğini ifade etti.

Doğal Film Platoları ve Kültürel Miras

Yardımcı, Türkiye’nin doğal film platoları açısından zengin olduğunu ve son dönemde ABD, Çin ve Hindistan gibi farklı ülkelerin film şirketlerinden gelen taleplerin arttığını belirtti. Türkiye’nin zengin kültürel mirasının film sektörüne yapacağı katkılar hakkında bilgi veren Yardımcı, Kapadokya gibi benzersiz lokasyonların, film ve dizi projelerinde önem taşıdığına dikkat çekti.

Gelecek Vaat Eden Bir Sektör

Sait Yardımcı, Paramount, Universal, Sony ve Warner Bros gibi önemli film şirketlerinin, Türkiye ile iletişime geçtiğini ve film destekleri konusunda bilgi istediğini belirtti. Bu ilginin, Türkiye’de çekilen filmlerin ve ihracatının gelecekte artacağına olan inancını güçlendirdiğini ifade etti.

Özel bir otomobil firmasınca düzenlenen etkinliğe katılmak için Nevşehir'e gelen Türkiye Film...

Özel bir otomobil firmasınca düzenlenen etkinliğe katılmak için Nevşehir'e gelen Türkiye Film Komisyonu Başkanı Sait Yardımcı, Türk dizi ve film ihracatına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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