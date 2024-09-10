Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

Türk Hava Yolları (THY), 2024 yılı Eylül ayı itibarıyla personel alım ilanlarını yayımladı. Bu süreçte THY, 7 farklı alanda personel istihdamı yapacağını duyurdu. Özellikle kabin memuru ve pilot alımları en çok dikkat çeken pozisyonlar arasında yer alıyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar, aranan şartları yerine getirmeleri halinde başvurularını gerçekleştirebilecek. THY, personel alımlarını elektronik ortamda kabul ediyor ve başvuru süreci için CV ile başvuru yapılabiliyor.



Eylül ayı boyunca başvurular devam edecek ve THY, daha önce yayımladığı Ağustos ayı ilanları için de başvuruları kabul etmeye devam ediyor. Peki, hangi pozisyonlarda alım yapılacak ve adaylardan hangi şartlar isteniyor? Bu haberimizde THY personel alımlarıyla ilgili merak edilen tüm detayları bulabilirsiniz.

EYLÜL AYI PERSONEL ALIMLARI DEVAM EDİYOR

Türk Hava Yolları, Ağustos ayında yayımladığı iş ilanlarına ek olarak Eylül ayında da personel alımı yapacağını duyurdu. İlanlar, THY’nin resmi kariyer sayfası olan careers.turkishairlines.com adresinde yayımlanıyor ve başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul ediliyor. THY, farklı alanlarda istihdam sağlayarak 2024 yılı sonuna kadar 1900 personeli bünyesine katmayı planlıyor.

En çok talep gören pozisyonlar arasında kabin memuru ve pilot alımları yer alıyor. Toplamda 1000 kabin memuru ve 900 pilot alımı gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra, diğer pozisyonlar için de başvuru süreci devam ediyor.

THY PERSONEL ALIMLARI HANGİ POZİSYONLARDA YAPILACAK?

Eylül ayı personel alımları kapsamında THY, şu 7 farklı pozisyonda personel alacak:

Kaptan Pilot (Geniş Gövde)

Uçuş Öğretmeni

Kaptan Pilot (Dar Gövde)

Tecrübeli II. Pilot (Geniş Gövde)

Tecrübeli II. Pilot (Dar Gövde)

Simülatör Uçuş Öğretmeni

Kabin Memuru

Adaylar, bu pozisyonlar için belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde başvuru yapabilecekler.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

KABİN MEMURU ALIM ŞARTLARI

En çok başvuru alan pozisyonlardan biri olan kabin memuru alımları için adaylardan şu şartlar isteniyor:

T.C. vatandaşı olmak,

En az lise mezunu olmak,

30 yaşından büyük olmamak,

Çok iyi derecede İngilizce bilmek,

160 cm’den kısa ve 180 cm’den uzun olmamak,

Fiziki görünüş açısından THY sağlık şartlarına uygun olmak.

Kabin memuru pozisyonuna başvuracak adaylar, yukarıdaki şartları yerine getirdikleri takdirde başvurularını yapabilecekler.

PİLOT ALIM ŞARTLARI

Pilot alımları için de bazı özel şartlar aranıyor. Özellikle geniş gövde ve dar gövde uçaklar için yapılacak alımlarda başvurularda şu şartlar aranıyor:

T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak,

En az lise mezunu olmak,

Uçuş tecrübesi olarak en az 500 saat uçuş gerçekleştirmiş olmak,

Başvurulan uçak tipinde geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmak,

Adli sicil kaydı bulunmamak,

Askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya en az 2 yıl tecil ettirebiliyor olmak.

Bu şartların yanı sıra, uçuş disiplini ve sağlık raporları gibi ek koşullar da bulunmaktadır.

DİĞER POZİSYONLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

THY bünyesinde istihdam edilecek diğer pozisyonlar için de bazı teknik ve mesleki yeterlilik şartları bulunmaktadır. Uçuş öğretmeni, kaptan pilot gibi pozisyonlarda başvurularda aranan genel şartlar şu şekildedir:

KAPTAN PİLOT (GENİŞ GÖVDE)

ATPL(A) lisansına sahip olmak (SHGM/EASA/FAA/ICAO),

Geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmak,

8000 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak,

3000 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak,

Son 12 ay içinde en az 250 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak.

UÇUŞ ÖĞRETMENİ

ATPL veya ATPL Teorik Bilgi Eğitimi Kredili CPL/IR lisansına sahip olmak,

Geçerli Tahditsiz Uçuş Öğretmeni (FI) lisansına sahip olmak,

En az 100 saat Simülatör Eğitmenliği yapmış olmak.

Başvurular, THY’nin resmi kariyer sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor.