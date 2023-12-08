Türk kahvesi içine 1 tatlı kaşığı atınca tüm lezzetini değiştirecek

Bir kere bu tarifi uygulayınca bir daha sade kahve içemeyeceksiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AROMALI TÜRK KAHVESİ TARİFİ

Türk kahvenizi değişik tatlarla içmek istiyorsanız bu tarifler tam size göre! İşte aromalı Türk kahvesi tarifleri;





-Nutellalı Türk kahvesi yapmak için 2 tatlı kaşığı Türk kahvesi, 1 tatlı kaşığı Nutella, bir fincan su, isteğe bağlı şeker kullanmanız gerekiyor. Bütün malzemeler cezve içinde karıştırılır ve kısık ateşte pişirilir. Köpürene kadar pişirildikten sonra servis yapılır.

-Gül aromalı Türk kahvesi yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 2 tatlı kaşığı gül suyu, bir fincan su, bir tatlı kaşığı Türk kahvesi, isteğe bağlı bir tatlı kaşığı toz şeker. Bütün malzemeler cezvenin içinde karıştırılır ve kısık ateşte köpürene kadar pişirilir.

-Sütlü Türk kahvesi yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; Bir fincan süt, yarım fincan su, iki tatlı kaşığı Türk kahvesi, isteğe bağlı toz şeker. Bütün malzemeler cezvenin içinde karıştırılır ve kısık ateşte köpürene kadar pişirilir.

-Portakallı Türk kahvesi yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; Bir tane içi boşaltılmış portakal, bir fincan su, bir tatlı kaşığı Türk kahvesi, isteğe bağlı toz şeker. Bütün malzemeler portakal kabuğunun içine eklenir ve köpürene kadar pişirilir.