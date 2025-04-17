Türk Kızılay'dan Aile Akademisi Açılışı: Aile Olmanın Önemi Vurgulandı

Türk Kızılay'dan Aile Akademisi Açılışı

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleşen "Çevrim İçi Aile Akademisi" açılış programında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Bugünden itibaren ailenin önemini birbirimize çokça anlatmamız, birbirimizi desteklememiz, birbirimizin elini tutmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Açılış programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Yılmaz, Türk Kızılay'ın 157 yıllık geçmişiyle milletin iyilik ve yardım eline dönüştüğünü vurguladı.

Dirençli Toplum İçin Eğitim Seferberliği

Yılmaz, Türk Kızılay'ın, toplumda yaşanan her türlü afet ve zorluklardan sonra yeniden ayağa kalkabilen dirençli bir toplum oluşturmayı amaçladığını belirtti. "İşte bu dirençli toplumun inşası için bizler 2025'te eğitim seferberliği başlattık. Farklı alanlarda toplumun direncini arttırmak amacıyla 3 milyon kişiye eğitim vermeyi hedefliyoruz" dedi.

Ayrıca, afetlere direnç konusunda 1,5 milyon kişiye eğitim vermeyi planladıklarını ifade eden Yılmaz, "500 bin kişiye sağlıklı yaşama ve yaşlanma eğitimi, 500 bin kişiye ilk yardım eğitimi, 500 bin kişiye de 2025 Aile Yılı kapsamında 'Aile Akademisi' eğitim semineri adı altında eğitimler vereceğiz. Aile, toplumsal direncin en önemli parçasıdır" diye ekledi.

Aile Güçlü, Türkiye Güçlü

Yılmaz, Türkiye'nin en büyük gücünün aile olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye güçlü bir ülke çünkü genç bir nüfusu var, güçlü bir aile yapısı var. Güçlü aile yapısı toplumu güçlü hale getiriyor" şeklinde konuştu. Ayrıca, evlilik kurumuna da değinen Yılmaz, gençlerin evlenmeme nedenlerinden ve aile olmanın önemine dair kaygılarından bahsetti.

Aile Kavramının Önemi ve Tahammül

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise ailenin toplumun geleceği açısından kritik bir yapı olduğunun altını çizdi. Ünüvar, teknoloji ve sosyal medya ile aile içindeki bağların zayıflayabileceğine dikkat çekti. "Aile bizim sadece geleceğimizin değil, bugünümüzün de teminatıdır. Onun için aileyi gözümüz gibi korumamız gerekiyor" dedi.

Son olarak, insanların birbirine olan tahammülünün azaldığını da vurgulayan Ünüvar, "Tahammül, ailenin sürdürülmesindeki en önemli kavramdır" ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Kızılay görevlileri ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla, Ankara Üniversitesi (AÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen "Çevrim İçi Aile Akademisi" açılış programına katıldı. Programda, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz (sağ 3), Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar (sol 2) ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete (sağ 2) de yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Kızılay görevlileri ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla, Ankara Üniversitesi (AÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen "Çevrim İçi Aile Akademisi" açılış programına katıldı. Programda, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz (sağ 3), Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar (sol 2) ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete (sağ 2) de yer aldı.