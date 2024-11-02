Türk Kızılay'dan Depremzedelere Destek Projesi: "İyilikle Pişen Hayatlar"

Türk Kızılay, Gaziantep’te Depremzedelere Aşçılık Atölyesi Düzenledi

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gaziantep’te yaptığı açıklamada, "Son depremzede evine kavuşup kafasını yastığa koyana kadar çalışmalara devam edeceğiz" dedi. Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği bölgelerde süregelen destek çalışmalarının önemini vurguladı.

"İyilikle Pişen Hayatlar" Projesi

Kızılay, depremzede kadınlar için "İyilikle Pişen Hayatlar" adlı bir aşçılık atölyesi sağladı. Gaziantep Aşevi'nde gerçekleştirilen bu etkinlikte, Yılmaz’ın yanı sıra ünlü şef Somer Sivrioğlu da yer aldı ve 6 ilden 34 afetzede kadın katıldı. Etkinlik, hem mesleki eğitim hem de psikososyal destek sunmayı amaçlıyor.

Deprem Bölgesinin Yeniden Yapılandırılması

Yılmaz, deprem bölgesindeki iyileşme sürecinin sosyokültürel güçlendirme ile hayatı normale döndürme üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Meslek edindirme ihtiyacı varsa, bunu yerine getirmek öncelikli hedefimizdir" diye ekledi. Aşçılık eğitimi ile başlayan kurs serisinin temel mutfak eğitimiyle desteklendiğini vurguladı.

Şef Sivrioğlu'ndan Uygulamalı Eğitim

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, atölye süresince katılımcılara kesme-doğrama, yemek pişirme teknikleri, mutfak yönetimi ve gıda güvenliği gibi temel becerileri uygulamalı olarak öğretti. Projeye katılmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Sivrioğlu, "Başımıza gelen felakette Kızılay'ın ne kadar ihtiyacımız olduğunu gördük. Yemeğin iyileştirici gücünü kullanarak destek olmak çok güzel. Yemek, bizim için bir şifa kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Sertifika Töreni

Etkinliğin sonunda, depremzede kursiyerlere başarı belgesi verildi. Bu tür projeler, toplumsal dayanışma ve iyileşme adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gaziantep'te Türk Kızılay tarafından depremzede kadınlara yönelik "İyilikle pişen hayatlar" aşçılık atölyesi düzenlendi. Kızılay'a ait Gaziantep Aşevi'nde düzenlenen etkinliğe, ünlü şef Somer Sivrioğlu ve depremden etkilenen 6 ilden 34 afetzede kadın katıldı. Şef Sivrioğlu (sağda), katılımcılara kesme-doğrama, yemek pişirme teknikleri, mutfak yönetimi ve gıda güvenliği gibi temel mesleki becerilerini uygulamalı olarak anlattı.

Gaziantep'te Türk Kızılay tarafından depremzede kadınlara yönelik "İyilikle pişen hayatlar" aşçılık atölyesi düzenlendi. Kızılay'a ait Gaziantep Aşevi'nde düzenlenen etkinliğe, ünlü şef Somer Sivrioğlu ve depremden etkilenen 6 ilden 34 afetzede kadın katıldı. Şef Sivrioğlu (sağda), katılımcılara kesme-doğrama, yemek pişirme teknikleri, mutfak yönetimi ve gıda güvenliği gibi temel mesleki becerilerini uygulamalı olarak anlattı.