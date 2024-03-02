Türk Patent memur alımını duyurdu! Bu şartları sağlayanlar devlet memuru olma şansı yakalayacak

Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı pozisyonuna alım ilanı bugün açıklandı. Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet İnceleme Yönetmeliği hükümlerine göre tesise sınai mülkiyet uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sözlü giriş sınavı ile birlikte KPSS puan türünü ve taban puanıyla YDS taban puanını belirtilen toplamda 30 sınai mülkiyet uzman yardımcısı alınacaktır.

Memur Alım Şartları

657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilmiş olan şartları taşıyan, yabancı dil yeterlilik sınavından (YDS İngilizce) en az (C) notu veya geçerli bir uluslararası sınavdan ve ÖSYM yönetim kurulu tarafından onaylanan eşdeğer sınavlardan denk puan almış olmak, giriş sınavı yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla otuz beş yaşını geçmemiş olan adayların başvuruları kabul edilecektir.





Kamu Personeli Alım Nitelikleri

- 3 Endüstri Mühendisliği Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı GİH 7, KPSSP1 80 puan gerektirmektedir.

- 4 Sınai Mülkiyet Hukuku Uzman Yardımcısı GİH 9, KPSSP8 80 puan gerektirmektedir.

-3 İktisat, Ekonomi Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı GİH 9, KPSSP18 80 puan gerektirmektedir.

- 2 Uluslararası İlişkiler Uzman Yardımcısı, Sınai Mülkiyet GİH 9, KPSSP35 80 puan gerektirir.

- 3 Eczacılık Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı GİH 7, KPSSP1 70 puan gerektirmektedir.

- 2 Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji, Tarımsal Biyoteknoloji Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı GİH 8, KPSSP1 70 puan şartı vardır.

- 1 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı GİH 8, KPSSP1 70 puan şartı bulunmaktadır.

- 1 Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik, Tarımsal Genetik Mühendisliği Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı GİH 8, KPSSP1 70 puan gerektirir.

-1 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı GİH 8, KPSSP1 70 puan gerektşrmektedir.

- 1 Gıda Mühendisliği Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı GİH 8, KPSSP1 75 puan şartı istenmektedir.

- 1 Kimya Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı GİH 8, KPSSP1 75 puan isteniyor.

- 1 Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı GİH 8, KPSSP1 75 puan şartı gerektşirmektedir.

- 1 Makine Mühendisliği Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı GİH 8, KPSSP1 75 puan almınmış olması gerekiyor.

- 2 Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı GİH 9, KPSSP1 70 puan gerekiyor.

- 1 Kimya Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı GİH 9, KPSSP1 75 puan şartı istenmektedir.

Başvuru süreci

Türk Patent ve Marka Kurumuna kadrolu memur alım başvurusunda bulunacak adaylar, e-Devlet Kapısı'ndan Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ya da Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden başvuru yapacaklardır. e-Devlet Kapısı üzerinde iş ve kullanıcı ekranı uygulamaları etkinleştirilecektir.

Başvuruların 26 Şubat 2024 Pazartesi günü başladığı ve 22 Mart 2024 Cuma günü sona ereceği bildirildi.

Türk Patent personel alımıyla ilgili başvuru kılavuzuna 'https://www.turkpatent.gov.tr/duyurular/sinai-mulkiyet-uzman-yardimcisi-kadrolarina-giris-sinavi-duyurusu-26022024' adresinden ulaşabilirsiniz.