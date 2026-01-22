Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Erzurum Temsilciliği ER-VAK’ı Ziyaret Etti

Emekli Albay Ahmet Avcı başkanlığındaki heyet, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Erzurum Bölge Temsilciliği adına Erzurum Kalkınma Vakfı’nı ziyaret etti; savunma sanayi vurgusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:07
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:07
Ziyaretin Amaç ve İçeriği

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Erzurum Bölge temsilcisi Emekli Albay Ahmet Avcı ve beraberindeki heyet, Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK)’ı ziyaret etti. Ziyarette Vakfın yürüttüğü hizmetler ve bölgedeki çalışmalar ele alındı.

Avcı’nın Açıklamaları

Ahmet Avcı, yeni açılan Erzurum Bölge Temsilciliğinin 20 ile hizmet vereceğini belirterek, Vakfın ülke genelinde 5 adet temsilciliğinin bulunduğuna dikkat çekti. Avcı, Vakfın kuruluş amacının savunma sanayine destek olmak ve Türk Silahlı Kuvvetlerine güç katmak olduğunu vurguladı.

Avcı, Vakfın Türk milleti nezdinde özel bir yeri olduğunu ifade ederek, yerli ve milli savunma sanayinin oluşmasında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın önemli bir görev üstlendiğini sözlerine ekledi.

ER-VAK Başkanı’nın Değerlendirmesi

ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Erzurum Bölge Temsilciliğinin Erzurum’da açılmasının sevindirici olduğunu belirtti. Güzel, Dadaşların Türk Silahlı Kuvvetlerinin her zaman yanında olduğunu ifade ederek Aziziye Savaşı ve Erzurum Kongresi örneklerine atıfta bulundu.

Erzurum Kalkınma Vakfı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayinin öneminin iyi bilindiğini kaydeden Güzel, bu konuda yerine getirilecek görevleri milli bir bilinç içinde yapmaya hazır olduklarını belirtti ve Avcı’ya başarı dileklerinde bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

