Türk Telekom Sınavsız, KPSS'siz Yüksek Maaşlı Personel Alımı Başladı: 5 Farklı Alanda Güncel İş İlanları ve Başvuru Şartları

Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketi Türk Telekom, 2024 yılı için yeni personel alımı ilanlarını duyurdu. Şirket, mühendislik, bilgi teknolojileri, pazarlama, finans gibi çeşitli alanlarda yetenekli profesyonelleri bünyesine katmayı planlıyor. Türk Telekom'un resmi kariyer sitesi üzerinden yayımlanan ilanlarda 5 farklı pozisyonda personel alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru yapmak isteyen adaylar için son başvuru tarihleri, şartlar ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgiler haberde yer alıyor.

TÜRK TELEKOM 2024 YILI PERSONEL ALIMLARI BAŞLADI

Türk Telekom, iletişim sektöründeki öncü konumunu sürdürmek ve genişleyen hizmet ağında kaliteli hizmet sunmak amacıyla her yıl farklı pozisyonlarda personel alımı gerçekleştiriyor. 2024 yılı için yayımlanan ilanlarda, BT Otomasyon Uzmanı (RPA), IT Uygulama Operasyonları Uzmanı/Kıdemli Uzmanı, Cyber Security Architect (Siber Güvenlik Mimarı), Kültür & Eğitim Sektörü Satış Yöneticisi ve BT Denetçisi gibi çeşitli pozisyonlar bulunuyor. Şirket, İstanbul ve Ankara illerinde çalışabilecek, alanında uzman ve dinamik ekip arkadaşları arıyor.

AÇIK POZİSYONLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

Türk Telekom tarafından yayımlanan güncel ilanlarda yer alan pozisyonlar ve bu pozisyonlara başvurabilmek için gereken şartlar şu şekildedir:

BT OTOMASYON UZMANI (RPA) ALIMI

BT Otomasyon Uzmanı olarak çalışmak isteyen adaylar için belirlenen şartlar şu şekildedir:

Üniversitelerin Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği veya ilgili bölümlerinden mezun olmak.

En az 2 yıl RPA veya benzeri otomasyon teknolojileri yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak.

RPA platformları konusunda deneyim sahibi olmak, tercihen UIPath tecrübesi bulunmak.

.NET destekli dillerde çalışmış olmak (C# ve/veya VB.NET).

MS SQL'e hakim olmak ve Microsoft Office makrolarına aşina olmak.

İstanbul veya Ankara'da ikamet edebilme esnekliğine sahip olmak.

Son Başvuru Tarihi: 25 Eylül 2024

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IT UYGULAMA OPERASYONLARI UZMANI/KIDEMLİ UZMANI ALIMI

Bu pozisyon için aranan özellikler:

Mühendislik lisans derecesine sahip olmak (Bilgisayar ve Elektronik veya ilgili mühendislikler).

Telco ve BT sektöründe en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.

Oracle ve MS SQL'de SQL, PL/SQL deneyimi ve iyi derecede Weblogic bilgisi sahibi olmak.

İstanbul veya Ankara'da ikamet edebilme esnekliğine sahip olmak.

Son Başvuru Tarihi: 25 Eylül 2024

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CYBER SECURITY ARCHITECT (SİBER GÜVENLİK MİMARI) ALIMI

Siber Güvenlik Mimarı pozisyonu için aranan şartlar:

Bilgisayar, Elektrik-Elektronik vb. mühendislik bölümlerinden mezun olmak.

Benzer bir pozisyonda en az 5 yıllık deneyim.

Güvenlik çözümleri ve süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak ve ilgili sertifikalara (CEH, CISSP, CISM, vb.) sahip olmak.

Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek ve etkili zaman yönetimi becerisine sahip olmak.

Son Başvuru Tarihi: 22 Mayıs 2025

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KÜLTÜR & EĞİTİM SEKTÖRÜ SATIŞ YÖNETİCİSİ ALIMI

Bu pozisyon için aranan nitelikler:

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

Telekomünikasyon veya IT sektöründe satış tecrübesi sahibi olmak.

Seyahat engeli bulunmamak ve müşteri ilişkilerini yönetebilecek iletişim becerilerine sahip olmak.

Son Başvuru Tarihi: 7 Eylül 2024

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BT DENETÇİSİ ALIMI

BT Denetçisi pozisyonu için istenen şartlar:

İstanbul veya Ankara'da ikamet eden,

Teknoloji sistemlerinde (siber güvenlik, bulut, veri tabanları vb.) en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak.

COBIT, ITIL v4 ve ISO 27001 çerçevelerine hakim olmak.

CISA, CISSP, CEH, CRISC gibi sertifikalara sahip olmak tercih sebebidir.

Son Başvuru Tarihi: 7 Eylül 2024

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BAŞVURULAR NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Türk Telekom personel alımı başvuruları, şirketin resmi kariyer sitesi üzerinden online olarak yapılmaktadır. İlgili pozisyonlar için başvuruda bulunmak isteyen adayların, belirtilen tarihler arasında gerekli şartları sağlayarak başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, Türk Telekom Kariyer Sitesi üzerinden güncel iş ilanlarını inceleyebilir ve başvuru süreçlerini takip edebilirler.

TÜRK TELEKOM'UN İNSAN KAYNAKLARI VİZYONU

Türk Telekom, dinamik ve büyüyen yapısıyla yeni yeteneklere kapılarını açmaya devam ediyor. Şirket, farklı alanlarda uzmanlaşmış ve kendini geliştirmek isteyen adaylar için birden fazla kariyer fırsatı sunuyor. Türk Telekom'un stratejisi, nitelikli insan kaynağına yatırım yaparak sektördeki lider konumunu sürdürmek ve müşterilere en iyi hizmeti sunmaktır.