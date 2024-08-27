Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TurkishBank İstanbul’da Yüksek Maaş ile 7 Farklı Pozisyonda KPSS'siz Yeni Mezun Personel Alımı Yapacak

TurkishBank, İstanbul'da 7 farklı pozisyonda personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:28
TurkishBank İstanbul’da Yüksek Maaş ile 7 Farklı Pozisyonda KPSS'siz Yeni Mezun Personel Alımı Yapacak

Türkiye'nin köklü bankalarından biri olan TurkishBank, İstanbul'da 7 farklı pozisyonda personel alımı yapacağını duyurdu. Bankacılık sektöründe uzun yıllardır hizmet veren TurkishBank, Özyol Holding bünyesinde faaliyet göstermekte olup, müşteri odaklı yaklaşımı ve güçlü yönetim yapısıyla dikkat çekiyor. İ.Hakan Börteçene’nin yönetim kurulu başkanı olduğu bankanın genel müdürlüğü İstanbul, Şişli'de yer almaktadır. Yeni alımlar ile birlikte bankanın hizmet kalitesinin daha da artırılması hedefleniyor.

TurkishBank İstanbul’da Yüksek Maaş ile 7 Farklı Pozisyonda KPSS'siz Yeni Mezun Personel Alımı Yapacak

HANGİ POZİSYONLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

TurkishBank, genişleyen hizmet ağı ve artan müşteri taleplerini karşılamak amacıyla, İstanbul’da 7 farklı pozisyonda personel alımı gerçekleştirecek. Alım yapılacak pozisyonlar arasında çeşitli alanlar bulunuyor ve her bir pozisyon için aranan kriterler değişiklik gösteriyor. İşte alım yapılacak pozisyonlar:

  • Operasyon Gişe Yetkilisi
  • Turkish Menkul Değerler Operasyon Yöneticisi
  • Aracılık Masası Yöneticisi
  • Mali İşler Direktörü
  • Turkish Menkul Değerler COO
  • Yönetici Asistanı

Bu pozisyonlarda çalışmak isteyen adayların gerekli şartları taşıması gerekiyor. Hem yeni mezunlar hem de deneyimli bankacılar için farklı seçenekler sunuluyor.

TURKISHBANK İŞ İLANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

TurkishBank, personel alımını düzenli olarak yaparken açık pozisyonlarını genellikle kariyer siteleri üzerinden duyuruyor. Başvuru süreçleri tamamen dijital platformlar üzerinden yürütülmekte olup, adayların başvurularını online olarak yapmaları gerekiyor. Bankanın personel alımı için temel şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak bulunuyor. Ayrıca, her pozisyon için adaylardan farklı eğitim ve deneyim şartları talep ediliyor.

Yeni mezun adaylardan üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olma şartı aranırken, deneyimli adayların ise bankacılık sektöründe en az bir yıl deneyime sahip olmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra, öğrencilere zorunlu staj imkanı da sunulmakta.

POZİSYONA GÖRE BAŞVURU ŞARTLARI

Her pozisyon için farklı kriterler belirlenmiş durumda. İşte alım yapılacak bazı pozisyonların başvuru şartları:

Operasyon Gişe Yetkilisi Alımı Şartları:

  • Bankacılık sektöründen emekli,
  • Gişe de görev almaya istekli,
  • Yazılı ve sözlü iletişim becerisi güçlü, ekip çalışmasına yatkın,
  • Sonuç odaklı ve dinamik,
  • Müşteri ilişkileri odaklı çalışabilecek,
  • MS Office uygulamalarına hakim.

Turkish Menkul Değerler Operasyon Yöneticisi Alımı Şartları:

  • Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun,
  • Takas ve Operasyon Bölümünde en az 5 yıl görev almış,
  • Yatırım Fonları, Türev İşlemler, Döviz, Hisse Senedi ve Sabit Getirili Ürünler, Mevduat takas ve mutabakat operasyonlarında yer almış,
  • En az Sermaye Piyasaları (SPL) Düzey 1 lisans sahibi,
  • Raporlama ve analiz kabiliyeti güçlü,
  • Analitik düşünme ve problem çözme yetkinliğine sahip,
  • Ekip çalışmasına yatkın,
  • MS Office uygulamalarına hakim.

Aracılık Masası Yöneticisi Alımı Şartları:

  • Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun,
  • Aracı Kurumların Hisse Senedi ve VİOP işlemleri masasında en az 5 yıl çalışmış,
  • Sermaye piyasalarının işleyişine hakim,
  • Üst segment müşteri ile güçlü iletişim kurabilecek,
  • En az Sermaye Piyasaları (SPL) Düzey 1 lisans sahibi,
  • Raporlama ve analiz kabiliyeti güçlü,
  • Analitik düşünme ve problem çözme yetkinliğine sahip,
  • Ekip çalışmasına yatkın,
  • Müşteri ilişkileri yönetiminde tecrübeli,
  • Finansal ürünler ve hizmetler hakkında bilgi sahibi,
  • Yenilikçi ve gelişime açık.

Mali İşler Direktörü Alımı Şartları:

  • İşletme, finans, muhasebe veya ilgili alanlarda en az lisans mezunu,
  • Banka veya Aracı Kurumlarda; Mali İşler ve Finans alanında en az 10 yıl tecrübeli,
  • SPK ve Vergi mevzuatına hakim,
  • UFRS standartları ve raporlamalarına hakim,
  • Stratejik düşünme ve liderlik becerileri olan,
  • Maliyet analizi ve bütçe yönetimi konularına hakim,
  • İleri düzeyde finansal raporlama becerileri olan,
  • Koordinasyon ve iletişim becerisi yüksek,
  • Ekip çalışması konusunda yetkin,
  • Sonuç odaklı, enerjik ve dirençli,
  • Takipçi,
  • Tercihen Düzey 3 SPK lisansına sahip.

Yönetici Asistanı Alımı Şartları:

  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
  • İyi düzeyde İngilizce bilen,
  • Yönetici Asistanlığı konusunda en az 5 yıl tecrübeli,
  • Planlama ve organizasyon becerilerine sahip,
  • Diksiyonu düzgün, ifade yeteneği güçlü, dinamik ve prezantabl,
  • MS Office programlarına hakim.

TURKISHBANK'TA ÇALIŞMA ORTAMI VE MAAŞLAR

TurkishBank, çalışanlarına samimi bir iş ortamı sunmayı hedefleyen bir kurumdur. Banka, çalışanlarının kariyer gelişimine önem verirken, bu süreci sürekli eğitimlerle desteklemektedir. Şeffaf ve katılımcı bir iş kültürü oluşturarak, çalışan bağlılığını artırmayı amaçlayan TurkishBank, sektördeki diğer bankalarla uyumlu bir maaş politikası izlemektedir. Çalışanlara sunulan maaşlar, pozisyonun gerekliliklerine ve adayın deneyim seviyesine göre farklılık göstermektedir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

TurkishBank personel alımı başvuruları sadece online olarak kabul edilmektedir. Başvuru yapmak isteyen adaylar, bankanın kariyer sitesi üzerinden başvurularını iletebilirler. Başvuru sürecinin dijital platformlar üzerinden yürütülmesi, adaylara hızlı ve etkili bir başvuru deneyimi sunmaktadır.

Başvuru Adresi: TurkishBank İş İlanları

TurkishBank’ın sunduğu bu fırsatlar, bankacılık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için büyük bir şans sunuyor. Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen şartları dikkatle incelemeleri ve gerekli belgelerle birlikte başvurularını tamamlamaları önemlidir.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı
4
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
5
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
6
Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı
7
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!