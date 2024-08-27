TurkishBank İstanbul’da Yüksek Maaş ile 7 Farklı Pozisyonda KPSS'siz Yeni Mezun Personel Alımı Yapacak

Türkiye'nin köklü bankalarından biri olan TurkishBank, İstanbul'da 7 farklı pozisyonda personel alımı yapacağını duyurdu. Bankacılık sektöründe uzun yıllardır hizmet veren TurkishBank, Özyol Holding bünyesinde faaliyet göstermekte olup, müşteri odaklı yaklaşımı ve güçlü yönetim yapısıyla dikkat çekiyor. İ.Hakan Börteçene’nin yönetim kurulu başkanı olduğu bankanın genel müdürlüğü İstanbul, Şişli'de yer almaktadır. Yeni alımlar ile birlikte bankanın hizmet kalitesinin daha da artırılması hedefleniyor.

HANGİ POZİSYONLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

TurkishBank, genişleyen hizmet ağı ve artan müşteri taleplerini karşılamak amacıyla, İstanbul’da 7 farklı pozisyonda personel alımı gerçekleştirecek. Alım yapılacak pozisyonlar arasında çeşitli alanlar bulunuyor ve her bir pozisyon için aranan kriterler değişiklik gösteriyor. İşte alım yapılacak pozisyonlar:

Operasyon Gişe Yetkilisi

Turkish Menkul Değerler Operasyon Yöneticisi

Aracılık Masası Yöneticisi

Mali İşler Direktörü

Turkish Menkul Değerler COO

Yönetici Asistanı

Bu pozisyonlarda çalışmak isteyen adayların gerekli şartları taşıması gerekiyor. Hem yeni mezunlar hem de deneyimli bankacılar için farklı seçenekler sunuluyor.

TURKISHBANK İŞ İLANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

TurkishBank, personel alımını düzenli olarak yaparken açık pozisyonlarını genellikle kariyer siteleri üzerinden duyuruyor. Başvuru süreçleri tamamen dijital platformlar üzerinden yürütülmekte olup, adayların başvurularını online olarak yapmaları gerekiyor. Bankanın personel alımı için temel şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak bulunuyor. Ayrıca, her pozisyon için adaylardan farklı eğitim ve deneyim şartları talep ediliyor.

Yeni mezun adaylardan üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olma şartı aranırken, deneyimli adayların ise bankacılık sektöründe en az bir yıl deneyime sahip olmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra, öğrencilere zorunlu staj imkanı da sunulmakta.

POZİSYONA GÖRE BAŞVURU ŞARTLARI

Her pozisyon için farklı kriterler belirlenmiş durumda. İşte alım yapılacak bazı pozisyonların başvuru şartları:

Operasyon Gişe Yetkilisi Alımı Şartları:

Bankacılık sektöründen emekli,

Gişe de görev almaya istekli,

Yazılı ve sözlü iletişim becerisi güçlü, ekip çalışmasına yatkın,

Sonuç odaklı ve dinamik,

Müşteri ilişkileri odaklı çalışabilecek,

MS Office uygulamalarına hakim.

Turkish Menkul Değerler Operasyon Yöneticisi Alımı Şartları:

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun,

Takas ve Operasyon Bölümünde en az 5 yıl görev almış,

Yatırım Fonları, Türev İşlemler, Döviz, Hisse Senedi ve Sabit Getirili Ürünler, Mevduat takas ve mutabakat operasyonlarında yer almış,

En az Sermaye Piyasaları (SPL) Düzey 1 lisans sahibi,

Raporlama ve analiz kabiliyeti güçlü,

Analitik düşünme ve problem çözme yetkinliğine sahip,

Ekip çalışmasına yatkın,

MS Office uygulamalarına hakim.

Aracılık Masası Yöneticisi Alımı Şartları:

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun,

Aracı Kurumların Hisse Senedi ve VİOP işlemleri masasında en az 5 yıl çalışmış,

Sermaye piyasalarının işleyişine hakim,

Üst segment müşteri ile güçlü iletişim kurabilecek,

En az Sermaye Piyasaları (SPL) Düzey 1 lisans sahibi,

Raporlama ve analiz kabiliyeti güçlü,

Analitik düşünme ve problem çözme yetkinliğine sahip,

Ekip çalışmasına yatkın,

Müşteri ilişkileri yönetiminde tecrübeli,

Finansal ürünler ve hizmetler hakkında bilgi sahibi,

Yenilikçi ve gelişime açık.

Mali İşler Direktörü Alımı Şartları:

İşletme, finans, muhasebe veya ilgili alanlarda en az lisans mezunu,

Banka veya Aracı Kurumlarda; Mali İşler ve Finans alanında en az 10 yıl tecrübeli,

SPK ve Vergi mevzuatına hakim,

UFRS standartları ve raporlamalarına hakim,

Stratejik düşünme ve liderlik becerileri olan,

Maliyet analizi ve bütçe yönetimi konularına hakim,

İleri düzeyde finansal raporlama becerileri olan,

Koordinasyon ve iletişim becerisi yüksek,

Ekip çalışması konusunda yetkin,

Sonuç odaklı, enerjik ve dirençli,

Takipçi,

Tercihen Düzey 3 SPK lisansına sahip.

Yönetici Asistanı Alımı Şartları:

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

İyi düzeyde İngilizce bilen,

Yönetici Asistanlığı konusunda en az 5 yıl tecrübeli,

Planlama ve organizasyon becerilerine sahip,

Diksiyonu düzgün, ifade yeteneği güçlü, dinamik ve prezantabl,

MS Office programlarına hakim.

TURKISHBANK'TA ÇALIŞMA ORTAMI VE MAAŞLAR

TurkishBank, çalışanlarına samimi bir iş ortamı sunmayı hedefleyen bir kurumdur. Banka, çalışanlarının kariyer gelişimine önem verirken, bu süreci sürekli eğitimlerle desteklemektedir. Şeffaf ve katılımcı bir iş kültürü oluşturarak, çalışan bağlılığını artırmayı amaçlayan TurkishBank, sektördeki diğer bankalarla uyumlu bir maaş politikası izlemektedir. Çalışanlara sunulan maaşlar, pozisyonun gerekliliklerine ve adayın deneyim seviyesine göre farklılık göstermektedir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

TurkishBank personel alımı başvuruları sadece online olarak kabul edilmektedir. Başvuru yapmak isteyen adaylar, bankanın kariyer sitesi üzerinden başvurularını iletebilirler. Başvuru sürecinin dijital platformlar üzerinden yürütülmesi, adaylara hızlı ve etkili bir başvuru deneyimi sunmaktadır.

Başvuru Adresi: TurkishBank İş İlanları

TurkishBank’ın sunduğu bu fırsatlar, bankacılık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için büyük bir şans sunuyor. Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen şartları dikkatle incelemeleri ve gerekli belgelerle birlikte başvurularını tamamlamaları önemlidir.