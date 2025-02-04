Türkiye ile Mısır Arasında Kültürel İşbirliği Güçleniyor

Türkiye ve Mısır Arasındaki Turizm İşbirliği Artıyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye ile Mısır arasındaki kültürel ilişkilerin güçlenerek devam edeceğini duyurdu. Yazgı, "Hem dostluk ilişkileri hem de turizm alanındaki işbirliği anlamında çok daha farklı bir Türkiye-Mısır ilişki sürecini göreceğiz," dedi.

Resmi Ziyaret ve Tarihi Eser İadesi

Yazgı, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Mısır Eski Eserler ve Turizm Bakanı Şerif Fethi ile Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde bir araya geldi. Müzedeki eserler hakkında bilgi veren Yazgı, ayrıca Türkiye ile Mısır arasında turizm işbirliğini güçlendirmek amacıyla imzalanan "Turizm Alanında Mutabakat Zaptı" ile Mısır'a 152 tarihi eserin iade edildiğini belirtti.

Eserlerin Korunması İçin Önemli Çalışmalar

Yazgı, "Bu eserlerin Türkiye’de yabancı bir şahısta bulunduğunu duyduktan sonra hem idari hem de adli çalışmalar başlattık. Bakanlığımız bu işi sahiplendi," dedi. Ayrıca, Anadolu’dan kaçırılan eserlerin takibi konusunda Türkiye'nin uluslararası alanda aktif bir yaklaşım sergilediğini vurgulayarak, "2018 yılından beri 8,966 eserimizi ülkemize getirme imkanı sağladık," ifadelerini kullandı.

Diplomatik İlişkilerin Önemi

Mısır’a iade edilen eserlerin önemini belirten Yazgı, iade edilenler arasında insanların kötülüklerden korunduğuna inanılan objelerin de bulunduğuna dikkat çekti. Bu tür diplomatik faaliyetlerin ülkeler arası iyi niyeti göstermesi açısından kritik olduğunun altını çizdi.

Gelecekteki İşbirlikleri

Şu an için Mısır'dan Türkiye’ye iade edilmesi gereken tarihi eser bulunmadığını vurgulayan Yazgı, "Mısır’da Anadolu’ya ait eser bulunursa hızlı şekilde iade edileceğinin sözünü aldık," dedi. Mısır Eski Eserler ve Turizm Bakanı Fethi’nin, Türkiye’nin kültür ve turizm alanındaki gelişmeleriyle ilgili olumlu düşüncelerini paylaştığını aktaran Yazgı, gelecekte turizm alanındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, resmi ziyarette bulunan Mısır Eski Eserler ve Turizm Bakanı Şerif Fethi ile Anadolu Medeniyetler Müzesi'ndeki görüşmesinin ardından, Türkiye ile Mısır arasındaki kültürel ilişkilere dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.